Техніка РФ на Херсонщині не може перетнути Дніпро - британська розвідка

Обидва найважливіші мости через Дніпро на Херсонщині пошкоджені, через що у Росії ймовірно обмежились можливості для повноцінного постачання військових частин і перекидання військової техніки на окуповані території на правому березі Дніпра. Про це ідеться у повідомленні розвідки міністерства оборони Великобританії, опублікованому у суботу, 13 серпня, у Twitter.

За оцінками британської розвідки, після високоточних ударів збройних сил України (ЗСУ) 10 серпня, переправа через Дніпро в Новій Каховці, ймовірно, стала непридатною для проїзду важкої військової техніки. Як уточнило оперативне командування "Південь" у зведенні за 12 серпня, в п'ятницю по цьому мосту були нанесені нові удари "із контрольним виключенням використання його за призначенням".

Антонівський міст зазнав структурних пошкоджень

Останніми днями російським підрозділам вдалося провести лише поверхневий ремонт Антонівського автодорожнього мосту, пошкодженого після ударів ЗСУ в липні, але він, ймовірно, залишається структурно пошкодженим, зазначають у розвідці Великобританії.

Через це росіянам доводиться використовувати понтонні переправи. "Навіть якщо Росії вдасться суттєво відремонтувати мости, вони залишаться ключовою вразливістю. Наземне забезпечення кількох тисяч російських військ на західному березі майже напевно залежить лише від двох понтонних пунктів переправи", - наголошується в огляді розвідки.

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Інші мости також під ударом

Минулого тижня також було пошкоджено магістральний залізничний міст під Херсоном. А у ніч на 13 серпня депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань повідомив, що ЗСУ розбили четвертий, останній міст у області, який армія РФ використовувала для перекидання техніки на правий берег Дніпра. "Тобто росіяни більше не мають жодної можливості повноцінно перекидати свою техніку", - написав він у Facebook.

За словами Хланя, російські військові намагатимуться ремонтувати мости та шукатимуть альтернативу для переправлення техніки, але це займе багато часу.

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