США ввели санкції проти "Сколково", Кабаєвої і херсонських колаборантів

Управління контролю за іноземними активами міністерства фінансів США (OFAC) запровадило новий раунд санкцій, спрямованих проти пов’язаних із Кремлем еліт, великих транснаціональних компаній та операції з ухилення від санкцій. У санаційні списки додали 13 людей і понад 30 компаній, повідомив ввечері у вівторок, 2 серпня мінфін США.

Під санкції зокрема потрапили співвласник московського аеропорту «Шереметьєво» Олександр Пономаренко, співвласник хімічного холдингу "Фосагро" Андрій Гурьєв, Магнітогорський металургійний комбінат та його власник Віктор Рашніков, низка інших російських бізнесменів та колишня російська гімнастка Аліна Кабаєва. "Кабаєва має близькі відносини з Путіним і нині є головою "Національної медіагрупи", прокремлівської імперії теле-, радіо- та друкованих організацій", - йдеться в повідомленні.

Також в санаційні списки увійшли керівник російської окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо та його заступник Кирило Стремоусов, голова окупаційної адміністрації Маріуполя Костянтин Іващенко.

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Санкції проти науки

Під обмежувальні заходи потрапила і низка відомих російських науково-дослідних установ, зокрема: фонд, інститут і технопарк "Сколково", Московський фізико-технічний інститут (МФТІ), державне акціонерне товариство "Перспективні промислові та інфраструктурні технології", керівниця створеного на базі Московського державного університету фонду "Іннопрактика" Наталя Попова.

Активи усіх фізичних і юридичних осіб, які потрапили до санаційного списку, на території США будуть заблоковані, так само як і будь-які транзакції щодо їхньої власності.

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Нові візові обмеження

Також ввечері 2 серпня Державний департамент США оголосив про запровадження візових обмежень щодо 893 російських офіційних осіб, зокрема членів Ради Федерації та військових. Візові обмеження також введені стосовно 31 зарубіжного чиновника, які підтримали анексію Криму Росією.