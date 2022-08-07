 Військовий експерт: Вибухи в Криму суттєво послаблять РФ на півдні України | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 11.08.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Україна

Військовий експерт: Вибухи в Криму суттєво послаблять РФ на півдні України

Про наслідки вибухів на військовому аеродромі РФ в окупованому Криму та ресурси Росії у війні проти України в інтерв'ю DW розповів британський військовий експерт Майк Мартін.

Дим над авіабазою поблизу Новофедорівки у Криму

Дим над авіабазою поблизу Новофедорівки у Криму

Внаслідок вибухів на військовому аеродромі Саки біля селища Новофедорівка у окупованому Криму Росія, ймовірно, втратила кілька літаків, паливо і боєприпаси. Це суттєво вплине на позиції російських сил на півдні України, вважає британський військовий експерт Майк Мартін. Більше про це, ризики від окупації Запорізької АЕС та очікування від зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО у Копенгагені він розповів в інтерв'ю DW.

DW: Пане Мартін, на вашу думку, що стоїть за цими вибухами у Криму та яке значення вони мають у військовому плані?

Мешканці анексованого Криму про вибухи на півострові (10.08.2022)

Майк Мартін: Ми можемо говорити, що майже точно це були українські сили - чи то був ракетний удар, чи якісь дії сил спеціального призначення, чи просто партизани - українські громадяни, які завдали удару по базі. Причина, з якої вони це заперечують - зародити сумніви в головах російського командування. Росія так само використовує таку тактику вже багато років, тож це дуже розумно. 

Говорячи про військове значення: ще дев'ять літаків - це багато. Проте, напевне, важливішим є паливо і боєприпаси. На відео зі вторинними вибухами видно величезні грибоподібні хмари. Це досить суттєво послабить російські сили на півдні України.

Читайте також: Вибухи на військовому аеродромі РФ у Криму: факти та версії

Поговорімо про Запорізьку атомну електростанцію. Київ звинувачує Москву в тому, що вона використовує її, аби захистити свою артилерію на півдні. Наскільки це небезпечно?

Дуже. Це абсолютне порушення правил. За правилами війни, ядерні об'єкти, як і лікарні, захищені. Сторони конфлікту повинні уникати захоплення чи будь-яких інших атак на такі об'єкти. З очевидних причин: якщо влучити у реактор, якщо пошкодити систему охолодження - це може закінчитись плавленням (ядерного палива. - Ред.), як це було під час аварії на ЧАЕС. Тому Росія, окупувавши ЗАЕС і ведучи вогонь з неї, порушує правила війни. Це незаконні дії. Звісно, причина чому вони це роблять, - змусити Україну припинити стріляти у відповідь. І українці не стріляють із очевидних причин.

Читайте також: Чи стане Запорізька АЕС новим Чорнобилем? 

Британська розвідка каже, що російський військовий потенціал зараз зазнає потужного тиску. Наскільки це значимий фактор, враховуючи величезні військові ресурси Росії?

Росія має ресурси, і ми це бачили за останні тижні та місяці - ешелони з запасами радянської техніки, старі танки з часів 1960-х, які везли в Україну. Проте техніка - це лише один із аспектів під час війни. Є і інші, наприклад, можливість забезпечити логістику, командувати солдатами, моральний дух. В усіх цих речах у України є перевага.

У Росії дійсно є багато техніки, але також вона і втрачає багато техніки, саме тому її так багато завозять. На мою думку, зараз ми маємо думати про те, що буде у наступні три місяці до зими. Це дуже важливе вікно, коли Україна намагатиметься досягти якихось значних здобутків.

Читайте також: Російське озброєння суттєво залежить від західних компонентів - дослідження

Міністри оборони деяких країн-членів НАТО зустрічаються сьогодні у Копенгагені, щоб обговорити можливості щодо підтримки України. Чого Україна може очікувати? 

Ми вже чули заяви про те, що Великобританія надасть Україні ще три реактивні системи залпового вогню великої дальності та значну кількість боєприпасів, адже для артилерії найважливіше - це боєприпаси.

Я думаю, що те, що ми побачимо після цієї конференції донорів - вони оголосять поступове збільшення постачання систем озброєння Україні та незмінність курсу на забезпечення гарантій поставок в Україну.

Як саме працюють HIMARS? (28.07.2022)

Також за темою

DIESES FOTO WIRD VON DER RUSSISCHEN STAATSAGENTUR TASS ZUR VERFÜGUNG GESTELLT. [UKRAINE - MARCH, 2022: Pictured in this video grab is the launch of Kalibr cruise missiles by a Russian Navy guided missile corvette in the Black Sea during a high-precision strike on Ukrainian military facilities located in the Zhitmomir Region. Video grab. Best possible quality. Russian Defence Ministry/TASS]

Ракети РФ влучили у військові об'єкти на Вінниччині 07.08.2022

165-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями неділі, 7 серпня.

Ukrainian Defence Minister Oleksii Reznikov waits for the start of the Ukraine Defense Consultative Group group meeting hosted by U.S. Secretary of Defense Lloyd Austin, as Russia's attack on Ukraine continues, at U.S. Airbase in Ramstein, Germany, April 26, 2022. REUTERS/Kai Pfaffenbach

Конференція в Копенгагені: для України зібрали 1,5 мільярда євро 11.08.2022

Під час Конференції північноєвропейських союзників у Копенгагені зібрано 1,5 мільярда євро на військову допомогу Україні. Також Київ передав партнерам список необхідних засобів для оборони.

FILE - In this May 23, 2011, file photo a launch truck fires the High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) produced by Lockheed Martin during combat training in the high desert of the Yakima Training Center, Wash. U.S. officials will send another $450 million in military aid to Ukraine, including some additional medium-range rocket systems. The latest package will include a number of High Mobility Artillery Rocket Systems, or HIMARS. (Tony Overman/The Olympian via AP, File)

США невдовзі оголосять про ще мільярд доларів військової допомоги Україні 05.08.2022

163-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події п'ятниці, 5 серпня.

Реклама

Докладно

Дим над авіабазою поблизу Новофедорівки у Криму

Вибухи в Криму послаблять РФ на півдні України - експерт

Про наслідки вибухів на військовому аеродромі РФ в інтерв'ю DW розповів британський військовий експерт Майк Мартін.  

Виконувачка обов'язків голови Фонду державного майна України Ольга Батова

Масова приватизація з 1 вересня - що саме піде з молотка?

Які підприємства виставлять на аукціон та чи вдасться знайти інвесторів - розповіла DW в.о. голови ФДМУ Ольга Батова.  