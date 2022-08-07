Військовий експерт: Вибухи в Криму суттєво послаблять РФ на півдні України

Внаслідок вибухів на військовому аеродромі Саки біля селища Новофедорівка у окупованому Криму Росія, ймовірно, втратила кілька літаків, паливо і боєприпаси. Це суттєво вплине на позиції російських сил на півдні України, вважає британський військовий експерт Майк Мартін. Більше про це, ризики від окупації Запорізької АЕС та очікування від зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО у Копенгагені він розповів в інтерв'ю DW.

DW: Пане Мартін, на вашу думку, що стоїть за цими вибухами у Криму та яке значення вони мають у військовому плані?

Мешканці анексованого Криму про вибухи на півострові (10.08.2022)

Майк Мартін: Ми можемо говорити, що майже точно це були українські сили - чи то був ракетний удар, чи якісь дії сил спеціального призначення, чи просто партизани - українські громадяни, які завдали удару по базі. Причина, з якої вони це заперечують - зародити сумніви в головах російського командування. Росія так само використовує таку тактику вже багато років, тож це дуже розумно.

Говорячи про військове значення: ще дев'ять літаків - це багато. Проте, напевне, важливішим є паливо і боєприпаси. На відео зі вторинними вибухами видно величезні грибоподібні хмари. Це досить суттєво послабить російські сили на півдні України.

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Поговорімо про Запорізьку атомну електростанцію. Київ звинувачує Москву в тому, що вона використовує її, аби захистити свою артилерію на півдні. Наскільки це небезпечно?

Дуже. Це абсолютне порушення правил. За правилами війни, ядерні об'єкти, як і лікарні, захищені. Сторони конфлікту повинні уникати захоплення чи будь-яких інших атак на такі об'єкти. З очевидних причин: якщо влучити у реактор, якщо пошкодити систему охолодження - це може закінчитись плавленням (ядерного палива. - Ред.), як це було під час аварії на ЧАЕС. Тому Росія, окупувавши ЗАЕС і ведучи вогонь з неї, порушує правила війни. Це незаконні дії. Звісно, причина чому вони це роблять, - змусити Україну припинити стріляти у відповідь. І українці не стріляють із очевидних причин.

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Британська розвідка каже, що російський військовий потенціал зараз зазнає потужного тиску. Наскільки це значимий фактор, враховуючи величезні військові ресурси Росії?

Росія має ресурси, і ми це бачили за останні тижні та місяці - ешелони з запасами радянської техніки, старі танки з часів 1960-х, які везли в Україну. Проте техніка - це лише один із аспектів під час війни. Є і інші, наприклад, можливість забезпечити логістику, командувати солдатами, моральний дух. В усіх цих речах у України є перевага.

У Росії дійсно є багато техніки, але також вона і втрачає багато техніки, саме тому її так багато завозять. На мою думку, зараз ми маємо думати про те, що буде у наступні три місяці до зими. Це дуже важливе вікно, коли Україна намагатиметься досягти якихось значних здобутків.

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Міністри оборони деяких країн-членів НАТО зустрічаються сьогодні у Копенгагені, щоб обговорити можливості щодо підтримки України. Чого Україна може очікувати?

Ми вже чули заяви про те, що Великобританія надасть Україні ще три реактивні системи залпового вогню великої дальності та значну кількість боєприпасів, адже для артилерії найважливіше - це боєприпаси.

Я думаю, що те, що ми побачимо після цієї конференції донорів - вони оголосять поступове збільшення постачання систем озброєння Україні та незмінність курсу на забезпечення гарантій поставок в Україну.