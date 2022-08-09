Вибухи на військовому аеродромі РФ у Криму: факти та версії

Після того як у вівторок, 9 серпня, на ділянці військового аеродрому Саки біля селища Новофедорівка на заході окупованого Росією Криму пролунала серія вибухів, експерти висувають різні версії події. Росія стверджує, що пожежа виникла без впливу ззовні, як свого часу начебто було і з потопленням крейсера "Москва". Україна ж надає суперечливі пояснення.

За свідченнями очевидців, на які посилаються українські ЗМІ, вибухів було понад десять, причому два перших прогриміли практично синхронно, мало не в одну секунду. На численних відео і фото, які публікуються в інтернеті, з місця події видно два стовпи густого диму, який здіймається в небо.

Повідомлялося, що в самому курортному селищі в житлових будинках вибило шибки, дрижали вони і за 20 кілометрів від Новофедорівки, в автомобілях спрацьовувала сигналізація.

На місці спалахнула пожежа. Причому досі не зовсім зрозуміло, чи не виникла вона ще до вибухів. Адже коли вони прогриміли, як видно на відеозаписах, на місці вже було задимлення. Як повідомив Telegram-канал "Крым Сегодня. Новости" з посиланням на очевидців, горіла злітна смуга аеродрому та склади з боєприпасами.

На місці працювали бригади швидкої допомоги та санітарна авіація, з будинків, розташованих біля місця вибухів, евакуйовано близько 30 осіб. За даними Baza, місцеві жителі повідомляли про велику кількість автомобілів швидкої допомоги, які прямували в бік Новофедорівки з Євпаторії, розташованої за 30 кілометрів від неї. За словами підконтрольного Росії "глави" анексованого Криму Сергія Аксьонова, до пунктів тимчасового розміщення направили 252 людини.

У Новофедорівці та сусідньому селі Михайлівка відключено газ. Пошкоджень зазнали понад 60 багатоквартирних будинків та 20 комерційних об'єктів.

Аксьонов оголосив, що навколо місця події було встановлено п'ятикілометрову зону оточення, до 24 серпня оголошено "жовтий рівень терористичної небезпеки". У Новофедорівці запроваджено режим надзвичайної ситуації муніципального характеру.

Постраждалі та пошкодження

Спочатку російська сторона заявляла, що внаслідок вибухів ніхто не постраждав. Пізніше де-факто влада півострова повідомила, що загинула одна людина, дев'ятеро - постраждали. До ранку 10 серпня офіційна кількість постраждалих зросла до 14, серед них - двоє дітей.

За даними місцевої фактичної влади, внаслідок вибухів в районі Новофедорівки туристи не постраждали, всі готелі та пляжі регіону у штатному режимі приймають гостей та жителів півострова. Однак невдовзі після події з'явилися повідомлення про те, що з Новофедорівки почали масово виїжджати туристи та місцеві жителі, на дорогах утворилися затори.

Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив, що невдовзі після того автомобільні затори утворилися також на під'їзді до Кримського мосту та на самому мості в напрямку Росії. "Відпочивальники на східному узбережжі Криму - Керчі, Феодосії, Планерському (Коктебелі. - Ред.) масово почали тікати", - йдеться у повідомленні. За даними очевидців, затор починається "задовго до Кримського мосту" і рухається дуже повільно.

Згідно з заявою Міноборони РФ, авіаційну техніку на аеродромі не було пошкоджено. Тим часом у соцмережах ширяться фотографії, зроблені, як стверджується, на аеродромі, на яких видно як мінімум один розбитий літак, а також відеозапис із численними пошкодженими та згорілими автомобілями. Паркінг, де було знято це геолоковане відео, розташований приблизно за 600-800 метрів від складів, де сталися вибухи, а літаки, згідно з супутниковими знімками, стояли ще значно ближче до них.

Своєю чергою, командування повітряних сил ЗСУ, публікуючи вранці 10 серпня дані щодо військових втрат російської армії, супроводжувало їх припискою: "Саки! Мінус дев'ять літаків окупантів", натякаючи тим самим на кількість втраченої ворогом авіатехніки внаслідок вибухів на військовій базі.

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Що відомо про аеродром Саки

Військовий аеродром Саки біля селища Новофедорівка використовується як авіабаза міноборони РФ. Тут базуються літаки та гелікоптери, у тому числі морської авіації, зазначає російське державне інформагентство ТАСС. Крім того, там розташований наземний випробувальний тренувальний комплекс для відпрацювання зльоту та посадки літаків корабельної авіації. На аеродромі базувався 43-й винищувальний авіаполк ПКС Росії.

Українська програма розслідувань "Схеми" зазначає, що це один із ключових для російської авіації аеродромів на окупованому півострові, він неодноразово використовувався для літаків, які завдавали ударів по території України.

За даними, наведеними радником голови Офісу президента України Олексієм Арестовичем, на території аеродрому Саки розміщувалися десятки літаків: 13 винищувачів Су-30СМ, 12 бомбардувальників Су-24МР, один важкий військово-транспортний літак Іл-76, а також шість вертольотів. На одному з опублікованих записів видно, що літаку Іл-76 вдалося злетіти крізь дим.

На супутникових знімках Planet Labs, зроблених приблизно за чотири години до вибухів у Новофедорівці, зафіксовано велику кількість російської військової авіації та складів.

Напевно, два перші синхронні вибухи прогриміли на складах боєприпасів, розташованих на території авіабази приблизно за 600-700 метрів один від одного.

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Російські версії: пожежа чи детонація

Згідно з першою версією, оприлюдненою місцевим виданням "Крымская правда", причиною вибухів на території авіабази в Новофедорівці стала пожежа під час завантаження палива. Пізніше в міноборони РФ заявили, що "на обвалованому майданчику зберігання сталася детонація кількох авіаційних боєприпасів". У заяві підкреслено, що "жодного вогневого впливу по обвалованому майданчику зберігання боєприпасів на аеродромі не було".

Аналізуючи ці заяви російської сторони, американський Інститут вивчення війни (ISW) вказує, що Кремль не налаштований звинувачувати Україну в ракетних ударах по військовій базі під Новофедорівкою, тому що це знову продемонструвало б неефективність російської системи ППО, як і раніше під час потоплення крейсера "Москва".

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Реакція України

Те, що українське військове командування вказало знищені у Саках російські літаки у своєму ранковому зведенні, в якому фіксуються російські втрати, дало підстави спостерігачам заявляти, що Київ зізнався в завданому по Криму ударі.

Саме такої думки дотримується і колишній радник голови МВС України Віктор Андрусів. За його словами, вибухи на аеродромі свідчать про те, що ЗСУ вже застосовують ракети з дальністю дії 200-300 кілометрів. "Я очікую, що росіяни спробують заперечити наш удар. Скажуть щось на кшталт "нещасний випадок", "займання", "диверсія". Причина цього банальна - паніка. Визнати, що у нас є можливість вдарити на 300 кілометрів - це посіяти паніку скрізь, де розташовані резерви та тили", - написав Андрусів у Telegram.

Тим часом, радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк офіційно заперечив причетність Києва до вибухів. "Звісно, ні. Ми тут до чого? Це, можливо, компенсаторні механізми неефективного управління всередині збройних сил Російської Федерації", - заявив він в ефірі російського опозиційного телеканалу "Дождь" у відповідь на запитання про те, чи бере українська влада на себе відповідальність за ці вибухи.

Раніше, невдовзі після того, як стало відомо про вибухи, Подоляк назвав у Twitter демілітаризацію Російської Федерації "невід'ємною частиною забезпечення глобальної безпеки", а Крим, за його словами, не має бути "військовою базою для терористів".

Українське оборонне відомство про причини вибуху заявило таке: "Міноборони України не може встановити причину займання, проте вкотре нагадує про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях. Факт пожежі може використовуватися країною-терористом в інформаційній війні". У відомстві натякнули, що на місці вибухів можуть "випадково" знайти якісь характерні "шеврон", "візитівку" або "ДНК".

Віцепрем'єрка України Ірина Верещук нагадала, що 9 серпня відзначається Міжнародний день корінних народів. В Україні до них належать кримські татари, караїми та кримчаки. "А сьогоднішні вибухи у Новофедорівці - чергове нагадування про те, чий Крим. Тому що це Україна!" - заявила вона.

Торкнувшись теми Криму у своєму традиційному вечірньому відеозверненні, президент України Володимир Зеленський наголосив, що присутність російських військових у Криму - це загроза для всієї Європи та глобальної стабільності.

За його словами, стабільного та довготривалого миру в багатьох країнах на узбережжі Середземного моря не буде, доки Росія може використовувати Крим як свою військову базу. "Ця російська війна проти України та проти всієї вільної Європи почалася з Криму і має закінчитися Кримом - його визволенням", - заявив глава української держави.

Що це було? Основні версії

Серед основних версій причин вибухів - саботаж та удар з використанням ракет великої дальності. Прихильники першої з них наголошують на тому, що відстань до українських позицій на материку становить близько 220 кілометрів, а американських ракет ATACMS, які б'ють на таку дальність, наскільки відомо, Україна ще не має.

Про те, що атаку на російську військову базу в Криму здійснили ЗСУ, пише, наприклад, газета The New York Times з посиланням на високопоставленого представника Збройних сил України, який побажав залишитися анонімним. "Це була база, з якою регулярно піднімалися літаки, щоб здійснити наліт на наші сили на південному театрі воєнних дій", - цитує видання свого співрозмовника. При цьому, за словами джерела NYT, удару було завдано зброєю українського виробництва.

Газета The Washington Post наводить слова українського чиновника, який теж говорив на умовах анонімності, про те, що за атакою на аеродром під Новофедорівкою стоять підрозділи українських Сил спеціальних операцій (ССО). Проте подробиць операції співрозмовник видання не розкрив.

При цьому один із американських чиновників, також на умовах анонімності, заявив WP, що під час удару по аеродрому не використовувалася американська зброя.

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"Нептун" чи "Грім"?

Експерти Інституту вивчення війни припускають, що атаку могли здійснити українські війська за допомогою ракети "Нептун", модифікованої для завдання ударів по наземних цілях. Втім, у зведенні ISW наголошується, що жодних доказів, які б підтверджували цю гіпотезу, немає. При цьому аналітики зазначають: те, що того ж дня, з різницею в кілька годин, також прогриміли кілька вибухів на військових складах РФ у Генічеському районі Херсонської області, суперечить офіційній версії міноборони РФ про випадкову пожежу, але не виключає ні диверсію, ні далекобійний ракетний удар.

Німецький військовий експерт з Європейської ради з міжнародних відносин (European Council on Foreign Relations) Ґустав Ґрессель (Gustav Gressel) вважає, що якщо ці вибухи все ж були атакою, то Україна могла використовувати ракети "Грім" або "Грім-2" власного виробництва. Проте, за його словами, вони не могли б досягти мети без наданих США протирадіолокаційних ракет, які мали "пробити діру у російській протиповітряній обороні".

Якщо йдеться про первинний удар протирадіолокаційних ракет, то саме цим може пояснюватися те, що ще до двох перших потужних вибухів на військовій базі було помітно задимлення, вказує Руслан Левієв із Conflict Intelligence Team.

У разі, якщо причиною вибухів у Новофедорівці справді стали удари Збройних сил України, то ми маємо справу з першим прикладом нападу на російські об'єкти в Криму.