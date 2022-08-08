Україна та РФ закидають одна одній "ядерний тероризм" на Запорізькій АЕС

Росія 7 серпня знову атакувала Запорізьку атомну електростанцію, яка розташована на тимчасово окупованій нею території, стверджує пресслужба НАЕК "Енергоатом" у понеділок, 8 серпня. Внаслідок обстрілу працівниця станції отримала осколкове поранення, за даними "Енергоатому" жінка перебуває у реанімації у стані середньої важкості.

"Постійні обстріли ЗАЕС та її міста-супутника Енергодар призводять не лише до значних пошкоджень станції, що вже є безпрецедентним актом ядерного тероризму, а й до постійної загрози життю і здоров’ю працівників Запорізької АЕС та місцевих жителів", - йдеться у повідомленні державної компанії - оператора українських АЕС.

Мінування ЗАЕС?

Крім того, в понеділок пресслужба "Енергоатому" також обвинуватила російських військових в мінуванні станції і планах підірвати її в разі наступу ЗСУ. На підтвердження обвинувачень компанія наводила скріншот з текстом, в якому начебто був процитований виступ начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних сил РФ, генерал-майора Валерія Васильєва, командуючого розміщеним на АЕС гарнізоном.

"Ми замінували усі важливі об'єкти Запорізької атомної станції... Ворог знає - станція буде або російською, або нічиєю", - буцімто сказав Васильєв солдатам. Втім, коли, де і за яких обставин - "Енергоатом" не уточнює, так само як і походження скріншота, який стрімко розповсюдився соцмережами та українськими ЗМІ. DW не вдалося знайти джерело публікації і хоч якимось чином перевірити її достовірність.

Напередодні, 6 серпня, в Головному управлінні розвідки міноборони України теж повідомляли, що мають "підтверджену інформацію" про мінування енергоблоків ЗАЕС росіянами. "Це ядерний шантаж і величезна небезпека", - заявив представник пресслужби ГУР Андрій Юсов у ефірі ТСН, втім ніяких підтверджень не навів.

У РФ звинувачують Україну

Водночас у російському міноборони в обстрілах Запорізької АЕС обвинувачують українські збройні сили. В понеділок, 8 серпня, речник міністерства Ігор Конашенков розповів на брифінгу, що під час атаки на станцію у неділю було пошкоджено високовольтну лінію "Каховська", яка забезпечувала подачу електроенергії в Запорізьку та Херсонську область.

"Для запобігання порушенню роботи атомної електростанції технічним персоналом станції потужність 5-го та 6-го енергоблоків була знижена до 500 МВт", - стверджує він.

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