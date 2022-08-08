 Україна та РФ закидають одна одній ″ядерний тероризм″ на Запорізькій АЕС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.08.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Україна та РФ закидають одна одній "ядерний тероризм" на Запорізькій АЕС

В "Енергоатомі" звинувачують російську армію в нових обстрілах та мінуванні ЗАЕС. Міноборони РФ стверджує протилежне.

Запорізька атомна електростанція

Запорізька атомна електростанція

Росія 7 серпня знову атакувала Запорізьку атомну електростанцію, яка розташована на тимчасово окупованій нею території, стверджує пресслужба НАЕК "Енергоатом" у понеділок, 8 серпня. Внаслідок обстрілу працівниця станції отримала осколкове поранення, за даними "Енергоатому" жінка перебуває у реанімації у стані середньої важкості.

"Постійні обстріли ЗАЕС та її міста-супутника Енергодар призводять не лише до значних пошкоджень станції, що вже є безпрецедентним актом ядерного тероризму, а й до постійної загрози життю і здоров’ю працівників Запорізької АЕС та місцевих жителів", - йдеться у повідомленні державної компанії - оператора українських АЕС.

Мінування ЗАЕС?

Крім того, в понеділок пресслужба "Енергоатому" також обвинуватила російських військових в мінуванні станції  і планах підірвати її в разі наступу ЗСУ. На підтвердження обвинувачень компанія наводила скріншот з текстом, в якому начебто був процитований виступ начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних сил РФ, генерал-майора Валерія Васильєва, командуючого розміщеним на АЕС гарнізоном.

"Ми замінували усі важливі об'єкти Запорізької атомної станції... Ворог знає - станція буде або російською, або нічиєю", - буцімто сказав Васильєв солдатам. Втім, коли, де і за яких обставин - "Енергоатом" не уточнює, так само як і походження скріншота, який стрімко розповсюдився соцмережами та українськими ЗМІ.  DW не вдалося знайти джерело публікації і хоч якимось чином перевірити її достовірність.

Напередодні, 6 серпня, в Головному управлінні розвідки міноборони України теж повідомляли, що мають "підтверджену інформацію" про мінування енергоблоків ЗАЕС росіянами. "Це ядерний шантаж і величезна небезпека", - заявив представник пресслужби ГУР Андрій Юсов у ефірі ТСН, втім ніяких підтверджень не навів.

У РФ звинувачують Україну

Водночас у російському міноборони в обстрілах Запорізької АЕС обвинувачують українські збройні сили. В понеділок, 8 серпня, речник міністерства Ігор Конашенков розповів на брифінгу, що під час атаки на станцію у неділю було пошкоджено високовольтну лінію "Каховська", яка забезпечувала подачу електроенергії в Запорізьку та Херсонську область.

"Для запобігання порушенню роботи атомної електростанції технічним персоналом станції потужність 5-го та 6-го енергоблоків була знижена до 500 МВт", - стверджує він.

Читайте також: Запорізька АЕС "вийшла з-під контролю": до чого призвела окупація

Ядерний тероризм Росії: чи загрожує захоплення АЕС в Україні ядерною катастрофою? (11.03.2022)

Реклама

Докладно

Олаф Шольц відвідує доброчинну організацію Блакитно-жовтий хрест

Чи втомилися німці допомагати Україні й українцям?

З початком війни в Україні німці завзято допомагають українцям, але чи збережеться підтримка німцями українців?  

Китайський корабель з контейнерами

Китайський експорт неочікувано зріс

Експорт з Китаю виріс на 18 відсотків порівняно з минулим роком. Особливо активно розвивається торгівля з РФ.  