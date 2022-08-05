РФ вдруге за день обстріляла Запорізьку АЕС - Енергоатом

Російська армія в п'ятницю, 5 серпня, двічі обстріляла Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС). Про це повідомила національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом".

Перший раз поцілили у високовольтну лінію зв'язку автотрансформатора ЗАЕС. На одному з енергоблоків спрацював аварійний захист, його розвантажили та відключили від енергомережі. Також розбомбили електропідстанцію "Луч", унаслідок чого майже все місто-супутник АЕС Енергодар залишилося без світла.

Другий раз зафіксували три "прильоти" безпосередньо на майданчик станції біля одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор. "Серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об'єднаний допоміжний корпус. Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин. Високою є пожежна небезпека. Наразі постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

В "Енергоатомі" кажуть, що перед обстрілами представники російської державної корпорації "Росатом" поспіхом покинули станцію. "Ймовірно, вони знали, що готується атака. Український персонал ЗАЕС перебуває на місці і виконує усі заходи із забезпечення ядерної й радіаційної безпеки та ліквідовує наслідки пошкоджень", - сказано в повідомленні.

МЗС: Влучання в реактор рівноцінне застосуванню атомної бомби

Міністерство закордонних справ України через обстріли випустило заяву, в якій закликало світову спільноту "невідкладно вжити заходів для примусу Росії звільнити ЗАЕС та передати електростанцію під контроль України заради безпеки всього світу".

"На фоні цинічної відеозаяви президента РФ на оглядовій конференції Договору про нерозповсюдження ядерної зброї про відсутність намірів РФ застосовувати ядерну зброю в Україні, Росія вдалась до численних провокацій на ядерному об'єкті. Можливі наслідки влучання в діючий реактор рівноцінні застосуванню атомної бомби", - наголосили у відомстві.

Тим часом російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на окупаційну "владу" Енергодару повідомляють про обстріли ЗАЕС українськими Збройними силами.

МАГАТЕ благає допустити агенцію на АЕС

Напередодні генеральний директор Міжнародної агенції з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що ЗАЕС "повністю вийшла з-під контролю". Він наголосив, що МАГАТЕ має поїхати на АЕС, як це було з Чорнобилем, щоби з'ясувати факти того, що там насправді відбувається, провести ремонт і перевірку, а також "не допустити ядерної аварії".

"Своєю присутністю МАГАТЕ буде стримувальним фактором для будь-яких актів насильства проти цієї атомної електростанції. Тож я благаю, як міжнародний державний службовець, як голова міжнародної організації, я благаю обидві сторони дозволити цій місії продовжитися", - сказав він.

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