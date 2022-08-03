Запорізька АЕС "повністю вийшла з-під контролю" - МАГАТЕ

Запорізька атомна електростанція (АЕС), захоплена російськими окупантами, "повністю вийшла з-під контролю", заявив генеральний директор Міжнародної агенції з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі в інтерв'ю Associated Press у вівторок, 3 серпня. Він звернувся до Росії та України з проханням швидко дозволити експертам відвідати ЗАЕС, щоб стабілізувати ситуацію та уникнути ядерної аварії.

За його словами, ситуація на АЕС стає все більш небезпечною. На станції були порушені всі принципи ядерної безпеки, оскільки вона перебуває в зоні активних бойових дій і зазнала обстрілів на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. "Те, що поставлено на карту, надзвичайно серйозне та небезпечне", - сказав Гроссі.

Очільник агенції зазначив, що на станції сталася "парадоксальна ситуація", коли АЕС контролюється Росією, але її український персонал продовжує керувати ядерними операціями. Це, за його словами, приводить до "неминучих моментів напруженості та ймовірного насильства". Хоча МАГАТЕ має певні контакти з персоналом, вони "несправні" та "розривчасті", додав він.

Гроссі заявив, що через вторгнення Росії було перервано ланцюг постачання обладнання та запасних частин на Запорізьку АЕС, "тому ми не впевнені, що завод отримує все, що йому потрібно". МАГАТЕ також має провести дуже важливі інспекції, щоб переконатися, що ядерний матеріал знаходиться під захистом, а "там є багато ядерного матеріалу, який потрібно перевірити", - сказав він.

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МАГАТЕ благає допустити агенцію на АЕС

За словами Гроссі, МАГАТЕ має поїхати на АЕС, як це було з Чорнобилем, щоб з'ясувати факти того, що там насправді відбувається, провести ремонт і перевірку, а також "не допустити ядерної аварії".

"Своєю присутністю МАГАТЕ буде стримувальним фактором для будь-яких актів насильства проти цієї атомної електростанції", - сказав гендиректор. "Тож я благаю як міжнародний державний службовець, як голова міжнародної організації, я благаю обидві сторони дозволити цій місії продовжитися".

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Найбільша атомна електростанція у Європі

Запорізька АЕС - найбільша атомна електростанція не лише в Україні, а й у Європі. Київ повідомив МАГАТЕ, що вісім із 15 атомних енергетичних реакторів країни підключені до мережі. Сім зупинено для регулярного технічного обслуговування або перебуває в резерві. Системи безпеки продовжують працювати на чотирьох АЕС, вони мають доступ до зовнішніх джерел електроенергії.