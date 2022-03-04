На Запорізькій АЕС пожежа через обстріли РФ

Російські війська вночі п'ятниці, 4 березня, обстрілюють Запорізьку атомну електростанцію (АЕС). Вогонь зачепив перший енергетичний блок, повідомив прессекретар станції Андрій Туз.

"Обстріли ведуться дуже міцні. Попадання є як в адмінбудівлю, так і в перший енергоблок", - заявив він в ефірі телеканалу "Рада".

Напередодні мешканці Енергодара, в якому розташована станція, провели багатотисячний мітинг проти просування військових РФ у напрямку АЕС. Станом на ранок 3 березня в місті було щонайменше двоє поранених цивільних унаслідок обстрілу російськими військовими.

Як повідомив мер міста Дмитро Орлов, ввечері 3 березня колоні російської техніки вдалось вирушити в напрямку АЕС.

Пожежа на найбільшій АЕС в Європі

Близько другої ночі у п'ятницю на Запорізькій АЕС спалахнула пожежа через обстріли з боку РФ. "Загроза світової безпеки!", - написав мер у Telegram.

За даними прессекретаря станції, пожежники не можуть дістатися на місце події. "Розстрілюють просто в упор. У нас реальна загроза! Ми не можемо спрогнозувати, які будуть наслідки", - наголосив Туз.

Запорізька АЕС - найбільша в Європі. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба написав у Twitter, що "в разі вибуху буде вдесятеро гірше, ніж Чорнобиль". "Росіяни повинні негайно припинити вогонь, допустити пожежників, створити зону безпеки", - наголосив він.

Президент України Володимир Зеленський поділився у соцмережах відео з камер спостереження на станції, на яких видно обстріли. Згодом він записав відеозвернення щодо ситуації. "Європа повинна прокинутись! Прямо зараз російські танки розстрілюють атомні блоки. Це танки, обладнані тепловізорами, тобто вони знають, куди стріляють, вони до цього готувались".

З цього питання він уже провів переговори з керівництвом Європейського Союзу, Німеччини, Польщі, Великобританії, США та Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). "Жодна держава, крім Росії, ніколи не обстрілювала атомні енергоблоки. Це вперше в історії людства держава-терорист вдалася до ядерного терору", - наголосив президент. Зеленський закликав негайно зупинити російські війська: "Україна - це 15 атомних блоків. Якщо буде вибух - це кінець всім, кінець Європи, евакуація Європи".

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