Зеленський: РФ створила найбільші загрози ядерній безпеці з 1986

У річницю трагедії на Чорнобильській атомній електростанції (АЕС) президент України Володимир Зеленський заявив, що жодна інша держава світу після 1986 року не створила таких масштабних загроз для ядерної безпеки Європи і світу, як Росія з 24 лютого. Про це він сказав ввечері 26 квітня на спільному брифінгу з генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі в Києві.

"РФ тримала в Чорнобильській зоні контингент з бронетехнікою, яка руйнувала поверхню ґрунту і піднімала в повітря надзвичайну кількість пилу, зокрема радіоактивних часток", - сказав він. За його словами, війська РФ, які намагалися наступати на Київ через Чорнобильську зону, зруйнували пункти дозиметричного контролю, розграбували систему радіаційного контролю та ядерно-аналітичну лабораторію і "навіть вкрали забруднені речі, які конфіскували у порушників правил зони відчуження".

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Три ракети РФ над українськими АЕС у річницю Чорнобиля

Раніше у відеозверненні за підсумком 62-го дня війни Зеленський повідомив, що 26 квітня - у річницю Чорнобильської трагедії - три російські ракети пролетіли безпосередньо над блоками трьох українських АЕС: над Запорізькою, Хмельницькою та Південно-Українською.

"Зважаючи на рівень загрози, потрібно щоби реакція на дії Росії була надзвичайною. Росія не має права перетворювати атомну енергетику на зброю, тим більше не має права шантажувати світ ядерною зброєю. А ми це чуємо офіційно з відкритих джерел. За все це має бути покарання", - заявив Зеленський пізніше на брифінгу з Гроссі. Він висловив сподівання на повну підтримку МАГАТЕ і всієї міжнародної спільноти зусиль з гарантування ядерної безпеки в Україні в умовах розв'язаної Росією війни.

Зеленський: Потрібен глобальний контроль за ядерними технологіями РФ

Президент України наголосив, що Росія також використовує як військовий плацдарм Запорізьку АЕС - найбільшу в Європі. "Я пригадую ніч 4 березня, коли стало відомо про пожежу на Запорізькій АЕС. Коли російські танки обстрілювали станцію. Вони точно знали по якому об'єкту ведуть вогонь. Але у них був наказ за будь-яку ціну захопити об'єкт. Їх не хвилювало нічого: що АЕС найбільша в Європі, скільки там енергоблоків, і чим може закінчитися обстріл. Це навіть дивує, як швидко ціла держава може забути про найстрашнішу катастрофу, яку пережили і її люди також", - сказав він.

За словами президента України, після усього, що російські військові зробили в Чорнобильській зоні та на Запорізькій АЕС, ніхто в світі не може почуватися безпечно, знаючи яка кількість атомних об'єктів, ядерної зброї та відповідних технологій є в російської держави. "Якщо в Росії забули, що таке Чорнобиль, то це означає, що потрібен глобальний контроль за російськими атомними об'єктами і ядерними технологіями", - заявив він.

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Ініціативи України щодо ядерної безпеки

Зеленський повідомив, що обговорив із Гроссі питання щодо позбавлення Росії непропорційного представництва в МАГАТЕ. "Переконаний, наша держава має право бути представлена на раді керуючих", - сказав він. Також Зеленський повідомив, що Україна поставила питання про компенсацію Росією всіх збитків, завданих на ядерних об'єктах. За його словами, ще одна принципова українська ініціатива - введення миротворців для гарантування безпеки на Запорізькій АЕС. "Ця станція ні в якому разі не може бути передана під контроль "Росатома", - наголосив Зеленський.

У свою чергу Гроссі запевнив, що МАГАТЕ буде надавати Україні допомогу "щодо відновлення спроможностей та інфраструктури, яка зазнала пошкоджень протягом останніх тижнів".