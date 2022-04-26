24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку війни в Україні за вівторок, 26 квітня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за подіями середи, 27 квітня (час київський).

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Командування повітряних сил заявляє, що 26 квітня Збройні сили України вразили щонайменше сім повітряних цілей РФ: один літак Су-25, один вертоліт Ка-52, дві крилаті ракети та три безпілотні літальні апарати, ймовірно "Орлан-10".

Тим часом, за даними штабу Операції об'єднаних сил, українські військовослужбовці успішно відбили протягом доби дев'ять атак російських військ. "Українські захисники знищили дев'ять танків, 11 артилерійських систем, чотири одиниці спеціальної техніки, 14 одиниць броньованої, три бойові броньовані машини, три одиниці спеціальної інженерної техніки, 16 одиниць автомобільної, чотири паливозаправника та одну зенітну установку", - йдеться у повідомленні в Facebook.

Канада і США готові передати Україні арештовані російські активи

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Уряд Канади готує зміни до законодавства, які дозволять передавати арештовані в рамках санкцій іноземні активи на компенсації потерпілим чи на післявоєнну відбудову, заявила міністерка закордонних справ Мелані Жолі.

Це дозволить передати конфісковані російські активи Україні, проти якої РФ розв'язала війну. У разі ухвалення змін, Канада стане першою країною Великої сімки, яка дозволить використання російських коштів для репарацій Україні. Як повідомляє Reuters, Канада наклала санкції на 1100 фізичних та юридичних осіб за війну в Україні.

Тим часом генеральний прокурор США Меррік Ґарланд заявив, що американське міністерство юстиції підтримає ініціативу про спрямування частини доходів від активів, вилучених у російських олігархів, "безпосередньо в Україну". Як передає CNN, у відповідь на питання комітету Сенату (верхня палата Конгресу США), він сказав, що уряд підтримає відповідний закон.

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Канада передасть Україні вісім бронемашин Roshel, повідомила міністерка національної оборони Аніта Ананд. Контракт на їхню закупівлю уряд Канади уклав 26 квітня, написала вона в Twitter. Передача очікується "найближчим часом".

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Світовий банк прогнозує сплески цін на продукти харчування та енергоносії до кінця 2024 року через війну, розв'язану Росією проти України. Причиною стануть перебої у виробництві та постачанні.

Зростання цін на енергоносії перевищить 50 відсотків цього року, а потім послабиться у 2023 і 2024 роках. Зокрема, ціни на природний газ у Європі збільшаться більше ніж удвічі, та будуть історично високими, як і на вугілля. Ціни на пшеницю, за прогнозами, зростуть більш ніж на 40 відсотків цьогоріч, досягнувши історичного максимуму. Ріст цін на сільськогосподарську продукцію та метали прогнозується майже на 20 відсотків цього року. Різкий ріст цін, у свою чергу, як передбачається, зупинить прогрес у скороченні глобальної бідності. Як передає Bloomberg, "це найбільший товарний шок з 1970-х років".

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Китайський виробник дронів DJI тимчасово призупиняє бізнес в Росії та Україні. Як повідомляє агентство Reuters, це перша велика китайська компанія, яка припиняє продажі в РФ після її військового вторгнення в Україну.

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Нідерланди припинили видачу віз росіянам у відповідь на видворення РФ 15 нідерландських дипломатів. У міністерстві закордонних справ заявили, що працівників лишилось замало для опрацювання заявок на короткострокові візи. Як передає NL Times, за нідерландською візою щотижня зверталися 150 громадян РФ у середньому.

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"Газпром" з 27 квітня відключає від російського газу Польщу та Болгарію

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала вважає, що рішенням припинити поставки газу до Польщі Росія порушує чинні договори та загострює ситуацію. "Це ще один доказ того, що ми повинні поступово позбутися залежності від російського палива",- написав він у Twitter.

Тим часом німецький регулятор заявив, що уважно стежить за ситуацією. "Безпека поставок у Німеччині наразі гарантована", - цитує відомство агенція Reuters.

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Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон вважає, що оскільки Україна зазнає нападу з російської території, то має право захищатися та оборонятися, завдаючи ударів по Росії. Про це він заявив в інтерв’ю Talk TV.

Раніше заступник міністра оборони Великобританії Джеймс Гіппі сказав, що для України "цілком законно" здійснювати удари по об'єктах на території РФ із метою "порушення логістичних ланцюжків, які б інакше безпосередньо сприяли смертям і кровопролиттю на українській землі". За його словами, використання з цими цілями британської зброї не є проблемою. Він також повідомив, що Лондон планує передати Україні високоточні ракети Brimstone в найближчі тижні.

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Маріупольська міська рада оприлюднила моторошні фото з госпіталю в одному з укриттів заводу "Азовсталь". "Страшні фото. Але світ має знати, що відбувається.

24 години під обстрілами російської армії. Безперервно. А тут не тільки військові. Більшість - мирні", - йдеться у повідомленні. Зазначається, що на заводі перебуває не менше двох тисяч цивільних. "Жінки, діти та літні люди. Багато поранених. В антисанітарії та жахливих умовах. Без медикаментів. Катастрофічна ситуація з питною водою та їжею. Рятувати потрібно негайно", - наголошується в повідомленні.

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Внаслідок російських обстрілів 26 квітня у Харкові загинули троє людей, семеро отримали поранення. У Харківській області поранені ще п'ятеро цивільних, повідомив у Telegram голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

У Донецькій області вбиті троє мирних мешканців протягом доби, ще шестеро поранені російськими військовими, за даними голови обласної адміністрації Павла Кириленка.

Тим часом Запорізька адміністрація повідомляє, що на окупованих територіях регіону Росія вмикає своє телерадіомовлення. "Провідні українські телеканали розкодували свої сигнали на супутнику. Крім того, сигнал Т2 досі покриває всю територію регіону, тож не дивіться і не слухайте російської брехні - стежте за подіями в країні разом із українськими журналістами", - нагадує ОВА.

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Посольство США після повернення працівників з Польщі до Львова повідомило про підготовку до відновлення роботи в Києві "настільки швидко, наскільки це можливо".

До Києва вже повернулися дипломатичні представництва більше ніж 20 іноземних держав та організацій. Серед інших, відновили роботу представництва Європейського Союзу, Великобританії, Святого престолу.

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Мобільний оператор "Київстар" заявляє про збій в сервісах. Користувачі повідомляють про відсутність зв'язку, натомість в компанії кажуть, що знають про аварію, все лагодять, а постраждалим обіцяють компенсації.

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У Полтаві чули вибухи ввечері 26 квітня, повідомив міський голова Олександр Мамай у Telegram. Водночас згодом голова обласної військової адміністрації Дмитро Лунін заявив, що попри звуки, які було чутно в багатьох районах і передмісті, інформації про влучання ракет чи їхнє знищення, руйнування інфраструктури чи постраждалих, немає.

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Президентка Словаччини Зузана Чапутова записала зворушливе звернення до військових РФ російською мовою. "Якщо ви ще відчуваєте в собі залишки людяності, оживіть її та покінчіть з цією жахливою війною. Завдавати біль беззахисному - це прояв найбільшої слабкості" - сказала вона у відео, опублікованому в Twitter.

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Президент України Володимир Зеленський вважає, що Росія намагається дестабілізувати ситуацію в регіоні Придністров'я. Про це він сказав, відповідаючи на питання журналістів після зустрічі з генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі в Києві. Зеленський зазначив, що повністю поділяє оцінку ситуації президенткою Молдови Маєю Санду. "Ми чітко розуміємо, що це один з кроків РФ. Це вже працюють там спецслужби. Це вже не просто про фейкові новини. Зрозуміло, для чого - для дестабілізації ситуації в регіоні, для загроз Молдові. Вони їм показують, що якщо Молдова підтримуватиме Україну, то будуть ті чи інші кроки", - сказав він.

При цьому Зеленський запевнив, що Україна готова до можливої ескалації російськими військами ситуації з невизнаної так званої "Придністровської Молдавської республіки", де вони присутні впродовж багатьох років. "Ми розуміємо їхні потужності, Збройні Сили України до цього готові і їх не бояться", - сказав він.

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Зеленський представив МАГАТЕ ініціативи щодо ядерної безпеки

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Президент України Володимир Зеленський обговорив із генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаелем Гроссі в Києві питання щодо позбавлення Росії непропорційного представництва в МАГАТЕ. "Переконаний, наша держава має право бути представлена на раді керуючих", - сказав Зеленський. Також він повідомив, що Україна поставила питання про компенсацію Росією всіх збитків, завданих на ядерних об'єктах. За його словами, ще одна принципова українська ініціатива - введення миротворців для гарантування безпеки на Запорізькій атомній електростанції. "Ця станція ні в якому разі не може бути передана під контроль "Росатома", - наголосив Зеленський.

У свою чергу Гроссі запевнив, що МАГАТЕ буде надавати Україні допомогу "щодо відновлення спроможностей та інфраструктури, яка зазнала пошкоджень протягом останніх тижнів".

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Жодна інша держава світу після 1986 року не створила таких масштабних загроз для ядерної безпеки Європи і світу, які створила Росія з 24 лютого, заявив президент України Володимир Зеленський на спільному брифінгу з генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі в Києві. "Для російських військ Чорнобильська атомна електростанція станція була військовим плацдармом. Так само, як зараз є територія Запорізької АЕС", - сказав він.

Зеленський також звернув увагу на ризики від запуску Росією крилатих ракет, які пролітають над блоками атомних станцій. Зокрема, у річницю трагедії на Чорнобильській АЕС 26 квітня три ракети РФ пролетіли над блоками трьох українських АЕС. "Зважаючи на рівень загрози, потрібно щоби реакція на дії Росії була надзвичайною. Росія не має права перетворювати атомну енергетику на зброю, тим більше не має права шантажувати світ ядерною зброєю. А ми це чуємо офіційно з відкритих джерел. За все це має бути покарання", - наголосив Зеленський.