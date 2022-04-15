Зеленський: Світ має бути готовим до можливого застосування Путіним ядерної зброї

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю CNN від п'ятниці, 15 квітня, заявив, що "всі країни світу" мають бути готові до того, що президент Росії Володимир Путін може використати тактичну ядерну зброю у війні проти України.

"Не тільки я - увесь світ, усі країни повинні хвилюватися, тому що це може бути нереальною інформацію, але й це може виявитися правдою", - сказав Зеленський. На його думку, росіяни можуть застосувати хімічну або ядерну зброю, адже Путін не цінує життя людей.

Український лідер зазначив, що треба не боятися, а бути готовими до цього, і наголосив, що це стосується не лише України, а й всього світу.

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Розвідка не бачить ознак підготовки ядерної атаки

Напередодні, 15 квітня, речник міністерства оборони України Олександр Мотузяник повідомив, що відомство наразі не має прогнозів щодо використання РФ ядерної зброї. За його словами, українська та іноземні розвідки не фіксують ознак підготовки до її застосування. Водночас Україна має бути готова до будь-якого розвитку ситуації, "зокрема, можливо, й до такого дуже негативного прецеденту", зазначив речник.

Американські чиновники раніше попереджали про можливість застосування тактичної ядерної зброї в Україні. Так, директор ЦРУ Вільям Бернс заявляв, що управління "дуже уважно" спостерігає за цим, наголосивши, що США, однак, поки не бачать жодних ознак підготовки до реалізації РФ такого сценарію. "Враховуючи потенційний відчай президента Путіна та російського керівництва, враховуючи невдачі, з якими вони стикалися у цій війні, ніхто з нас не може легковажно ставитися до загрози, яку представляє потенційна можливість застосування тактичної ядерної зброї або ядерної зброї малої потужності", - сказав він.

27 лютого, за три дні після початку повномасштабних бойових дій проти України, президент РФ Володимир Путін віддав наказ перевести сили стримування російської армії в "особливий режим" бойового чергування. Сили стримування включають і ядерну зброю. Відтоді російські посадовці неодноразово робили заяви про можливість застосування ядерних боєприпасів у разі виникнення загрози для Росії.

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