Західні партнери щомісяця збиратимуться щодо оборонної допомоги Києву

Сполучені Штати Америки та Україна у великій мірі дійшли розуміння щодо того, яке військове обладнання необхідно Києву для боротьби проти агресії Росії, та що Вашингтон з цього може надати, заявив у вівторок, 26 квітня, державний секретар США Ентоні Блінкен на слуханнях комітету Сенату із закордонних справ.

Він зазначив, що обговорював це питання з президентом України Володимиром Зеленським під час їхньої з міністром оборони Ллойдом Остіном поїздки в Україну 24 квітня. Водночас Блінкен наголосив, що наразі необхідна зброя доставляється швидше. Якщо раніше це займало тижні, тепер проходить лише три доби від моменту рішення президента США Джо Байдена до потрапляння озброєння в Україну, каже держсекретар. Водночас Блінкен відзначив несерйозність намірів президента РФ Володимира Путіна щодо дипломатичних зусиль для припинення війни в Україні.

Контактна група з питань самооборони України

Також, як повідомив у вівторок очільник Пентагону Ллойд Остін, Сполучені Штати та їхні союзники збиратимуться раз на місяць для обговорення актуальних оборонних потреб України у боротьбі з російськими військами.

"Сьогоднішня зустріч стане щомісячною Контактною групою з питань самооборони України", - сказав Остін після першої такої зустрічі, яка відбулась на намецькій авіабазі Рамштайні армії США. Там зібралися понад 40 міністрів оборони держав-партнерів України для обговорення надання допомоги Києву у війні з Росією.

Зокрема було вирішено, що Німеччина відправить до України 50 зенітних систем Gepard, Канада надасть вісім броньованих машин, а Великобританія - додаткові зенітні системи.

"Я хочу особливо вітати важливе рішення Німеччини, оскільки міністерка (оборони. - Ред.) Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) сьогодні оголосила, що Німеччина відправить до України 50 зенітних систем Gepard. Учора британський уряд оголосив, що також надасть Україні додаткові зенітні системи. Сьогодні Канада оголосила, що надішле до України вісім броньованих машин. Це важливий прогрес, ми бачимо більше щодня", - сказав Остін на пресконференції за результатами засідання у Рамштайні.

Очільник Пентагону наголосив, що мета союзників - зробити так, аби Росія не мала можливості погрожувати сусіднім країнам, та додав, що через "значні втрати" серед особового складу і в озброєнні військові можливості РФ наразі слабші, ніж були на початку війни проти України.