США: Партнери України зібрали п'ять мільярдів доларів військової допомоги

У Німеччині у вівторок, 26 квітня, на військовій базі Рамштайн розпочалася зустріч міністрів оборони з понад 40 держав-партнерів України, серед яких країни НАТО та представники інших запрошених держав. Про це заявив, відкриваючи нараду, міністр оборони США Ллойд Остін. "Ваш опір надихнув вільний світ", - заявив глава Пентагону, звертаючись до міністра оборони України Олексія Резнікова, який також присутній на зустрічі.

За словами Остіна, партнери "рекордними темпами" нарощують швидкість, з якою надають підтримку Києву у боротьбі за свою країну. Країни-партнери вже зібрали близько п'яти мільярдів доларів військової допомоги Україні, з яких 3,7 мільярда виділяє адміністрація США, додав Остін.

Глава Пентагону: "Україна вірить у те, що може перемогти, і так думають тут усі"

Американська база Рамштайн

Війна Росії проти України "входить у нову фазу", додав глава Пентагону. "Україна вірить у те, що може перемогти, і так думають тут усі", - зауважив Ллойд Остін. Оголошена мета зустрічі в Рамштайні - координація та нарощування зусиль для надання військової допомоги Україні, "з урахуванням зосередження бойових дій на Донбасі та на півдні України", додав глава Пентагону. Зокрема, міністерство оборони Німеччини на початку зустрічі в Рамштайні розповсюдило письмову заяву про намір відправити в Україну зенітні самохідні установки "Гепард".

База ВПС США в Рамштайні на південному заході Німеччини, де проходить зустріч міністрів оборони країн-партнерів України, це найбільший об'єкт ВПС США за межами країни, на якому постійно дислоковано близько дев'яти тисяч військовослужбовців.

Читайте також: Військовий аналітик про битву на Донбасі: настав вирішальний етап війни