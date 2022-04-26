 США: Партнери України зібрали п′ять мільярдів доларів військової допомоги | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.04.2022

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Новини

США: Партнери України зібрали п'ять мільярдів доларів військової допомоги

На базі армії США у німецькому Рамштайні 40 міністрів оборони країн НАТО та запрошених держав обговорюють надання допомоги Україні у війні з Росією.

Ллойд Остін і Олексій Резніков на зустрічі на авіабазі США Рамштайн у Німеччині

Ллойд Остін і Олексій Резніков на зустрічі на авіабазі США Рамштайн у Німеччині

У Німеччині у вівторок, 26 квітня, на військовій базі Рамштайн розпочалася зустріч міністрів оборони з понад 40 держав-партнерів України, серед яких країни НАТО та представники інших запрошених держав. Про це заявив, відкриваючи нараду, міністр оборони США Ллойд Остін. "Ваш опір надихнув вільний світ", - заявив глава Пентагону, звертаючись до міністра оборони України Олексія Резнікова, який також присутній на зустрічі.

За словами Остіна, партнери "рекордними темпами" нарощують швидкість, з якою надають підтримку Києву у боротьбі за свою країну. Країни-партнери вже зібрали близько п'яти мільярдів доларів військової допомоги Україні, з яких 3,7 мільярда виділяє адміністрація США, додав Остін.

Глава Пентагону: "Україна вірить у те, що може перемогти, і так думають тут усі"

Американська база Рамштайн

Американська база Рамштайн

Війна Росії проти України "входить у нову фазу", додав глава Пентагону. "Україна вірить у те, що може перемогти, і так думають тут усі", - зауважив Ллойд Остін. Оголошена мета зустрічі в Рамштайні - координація та нарощування зусиль для надання військової допомоги Україні, "з урахуванням зосередження бойових дій на Донбасі та на півдні України", додав глава Пентагону. Зокрема, міністерство оборони Німеччини на початку зустрічі в Рамштайні розповсюдило письмову заяву про намір відправити в Україну зенітні самохідні установки "Гепард".

База ВПС США в Рамштайні на південному заході Німеччини, де проходить зустріч міністрів оборони країн-партнерів України, це найбільший об'єкт ВПС США за межами країни, на якому постійно дислоковано близько дев'яти тисяч військовослужбовців.

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