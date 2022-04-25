США пообіцяли Києву нову військову допомогу

Держсекретар США Ентоні Блінкен та голова Пентагону Ллойд Остін під час візиту до Києва повідомили, що американські дипломати поступово повертатимуться на роботу в Україні та пообіцяли Києву новий пакет військової допомоги. Від цього тижня американські дипломати здійснюватимуть одноденні виїзди в Україну, зазначив високопоставлений представник Держдепартаменту у коментарі журналістам, які чекали на Блінкена та Остіна на польському боці кордону в ніч на понеділок, 25 квітня.

"У нас була можливість безпосередньо продемонструвати нашу постійну рішучу підтримку українській владі та народу. На нашу думку, це був важливий момент для візиту, щоб детально поспілкуватися віч-на-віч", - сказав Блінкен журналістам у понеділок поблизу польсько-українського кордону. Він зазначив, що Росія "зазнала невдачі в Україні".

З міркувань безпеки візит двох американських високопосадовців до Києва, що відбувся 24 квітня, був офіційно підтверджений лише після їхнього виїзду з України. Водночас український лідер Володимир Зеленський наголосив, що візит делегації високопосадовців США до Києва є дуже цінним і важливим для України в часи війни.

За даними Офісу президента України, делегації обговорили оборонну допомогу, посилення санкційної політики проти Росії, фінансову підтримку України та гарантії безпеки.

Повернення дипломатів

Крім того, за даними AP, Остін і Блінкен повідомили, що найближчим часом може бути призначено новим послом у Києві чинну очільницю дипломатичної місії США у Словаччині Бріджит Брінк. За словами представника Держдепу, американські дипломати "поступово реактивують американську присутність у Києві". На тлі повномасштабної війни РФ в Україні персонал посольства США евакуювали до Львова, а згодом до Польщі. Водночас Держсекретар США Блінкен у коментарі уточнив, що спочатку американські дипломати відновлять роботу консульства у Львові, перш ніж повернутися до Києва.

Новий пакет військової допомоги Києву

Блінкен і Остін також пообіцяли Україні та її союзникам новий пакет військового фінансування на загальну суму 713 мільйонів доларів. З цієї суми 322 мільйони доларів будуть виділені Києву, а решта - тим 15 країнам, які постачали Україні озброєння, щоб вони могли заповнити дефіцит у власних арсеналах. Як зазначив очільник Пентагону, Україна може виграти війну проти Росії, якщо матиме відповідне озброєння.

"Ми віримо, що ми можемо перемогти, вони можуть перемогти, якщо у них буде правильне озброєння, правильна підтримка", - зазначив Остін, цитує AFP. За його словами, президент України Зеленський відреагував на цю допомогу з глибокою вдячністю.

Новий пакет допомоги Києву також включає продаж Україні на суму 165 мільйонів доларів боєприпасів неамериканського виробництва, сумісних із озброєннями, які застосовує українська армія. Загальна сума військової допомоги, виділеної США Україні, досягла вже 3,7 мільярда доларів.