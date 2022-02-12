США евакуює посольство з Києва. МЗС України закликає зберігати спокій

На тлі можливого вторгнення Росії, Держдепартамент США наказав виїхати з посольства США в Києві дипломатам, які не займають критично важливі посади. Про це посольство повідомило у Twitter у суботу, 12 лютого.



На сайті Держдепартаменту США також з'явилось повідомлення, що посольство у Києві призупиняє надавання консульських послуг у Києві. Посольство збереже невелике консульське представництво у Львові для вирішення надзвичайних ситуацій, але не зможе надавати паспортні, візові чи звичайні консульські послуги. Амбасада тимчасово радить звертатись з цих питань до представництв США в сусідніх країнах.

Кореспондент видання BuzzFeed News Крістофер Міллер опублікував у себе в Twitter фото співробітниці американського посольства, яка залишає будівлю резиденції.





Натомість голова представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас повідомив, що він залишається у Києві. Про це повідомила і посолка Великобританії Мелінда Сіммонс, зазначивши, що британське посольство продовжує працювати. Але вона також прикріпила у допис повідомлення МЗС Великобританії до своїх громадян із закликом залишити Україну.

Зменшила кількість представників в Україні і РФ. Представниця російського МЗС Марія Захарова повідомила, що Росія "оптимізувала" штат роботи своїх представництв в Україні через побоювання "можливих провокацій київського режиму чи третіх країн". Відповідна заява опублікована на сайті російського МЗС у вигляді відповіді на питання про скорочення працівників посольств Росії в Україні.

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МЗС України закликає до спокою

Водночас на сайті українського міністерства закордонних справ з'явилось повідомлення із закликом не сіяти паніку.

"Нині критично важливо зберігати спокій, консолідуватися всередині країни, уникати дій, що розхитують стабільність та сіють паніку", - йдеться в повідомленні МЗС від 12 лютого.

МЗС зазначає, що "Збройні сили України постійно відстежують розвиток подій і готові давати відсіч будь-яким посяганням на територіальну цілісність та суверенітет України".

Евакуація з України

У четвер, 10 лютого, президент США Джо Байден закликав американців, які перебувають в Україні, негайно залишити країну через загрозу війни з Росією.

Президент Сполучених Штатів підкреслив, що він за жодного сценарію не готовий відправляти американських військових до України для евакуації громадян США: "Коли американці та росіяни почнуть стріляти один в одного, це буде світова війна".

Невдовзі після заяви Байдена почали з'являтися повідомлення із щонайменше 18 країн із закликом до своїх громадян залишити Україну. Серед них Великобританія, Фінляндія, Кувейт, Японія, Нідерланди та інші.

12 лютого про закриття генконсульства у Дніпрі і перенесення його роботи до Львова оголосила Німеччина .