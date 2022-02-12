Німеччина просить своїх громадян покинути Україну

МЗС Німеччини у суботу, 12 лютого, закликало своїх громадян покинути Україну. "Напруженість у відносинах між Росією та Україною останніми днями продовжує зростати на тлі масової присутності та пересування російських військових частин біля кордонів України. Не виключений військовий конфлікт", - йдеться у повідомленні зовнішньополітичного відомства.

Також Німеччина закрила генеральне консульство у Донецьку, яке тимчасово знаходилось в Дніпрі. Агенція dpa повідомляє, що консульство переїжджає до Львова.

"Якщо ви перебуваєте в Україні, перевірте чи є ваша присутність обов'язковою, якщо ні - залиште Україну", - повідомляє МЗС Німеччини та закликає слідкувати за міжнародними та місцевими ЗМІ.

Нагадаємо, що 14 лютого запланований візит канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz) до Києва.

Евакуація з України

У четвер, 10 лютого, президент США Джо Байден закликав американців, які перебувають в Україні, негайно залишити країну через загрозу війни з Росією. Президент Сполучених Штатів підкреслив, що він за жодного сценарію не готовий відправляти американських військових до України для евакуації громадян США: "Коли американці та росіяни почнуть стріляти один в одного, це буде світова війна".

Невдовзі після заяви Байдена почали з’являтися повідомлення із різних країн із закликом до своїх громадян залишити Україну. Подібні звернення вже зробити 18 країн. Серед них Великобританія, Фінляндія, Кувейт, Японія , Нідерланди та інші.