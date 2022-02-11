Байден закликав громадян США негайно залишити Україну

Президент США Джо Байден закликав американців, які перебувають в Україні, негайно залишити країну через загрозу війни з Росією. "Американські громадяни мають негайно поїхати", - заявив Байден в інтерв'ю телеканалу ABC у четвер, 10 лютого.

"Ми маємо справу не з терористичною організацією, а з однією з найбільших армій світу. Це інша ситуація, й все може швидко вийти з-під контролю", - пояснив він. Водночас Байден відзначив, що навіть якщо президент РФ Володимир Путін виявиться "достатньо дурним, аби здійснити вторгнення (в Україну. - Ред.), то він цілком розумний, аби не робити нічого, що може негативно відзначитись на американських громадянах".

Президент Сполучених Штатів підкреслив, що він за жодного сценарію не готовий відправляти американських військових до України для евакуації громадян США: "Коли американці та росіяни почнуть стріляти один в одного, це буде світова війна".

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Напруга довкола України

Напруженість у відносинах Заходу та Росії останніми місяцями помітно посилилася. Москва перекинула до анексованого Криму та до кордону з Україною понад 100 тисяч військовослужбовців, обґрунтувавши цей крок "військовими навчаннями". Лідери західних країн побоюються, що Москва готується розпочати війну проти України. Кремль заперечує плани такої операції та звинувачує Захід в озброєнні Києва та проведенні маневрів біля російських кордонів.

Січнева серія переговорів Росії зі США, НАТО та Організацією з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) не принесла бажаних результатів. Захід закликає Москву відвести війська від українських кордонів.