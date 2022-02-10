 Байден обговорив з Макроном його зустрічі з Путіним та Зеленським | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.02.2022

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Новини

Байден обговорив з Макроном його зустрічі з Путіним та Зеленським

Президенти США та Франції говорили про "зусилля з дипломатії та стримування", які сторони докладають у відповідь на продовження нарощування російських військ на кордоні з Україною, повідомляє Білий дім.

Президенти США та Франції Джо Байден та Еммануель Макрон

Президенти США та Франції Джо Байден та Еммануель Макрон

Президент США Джо Байден у середу, 9 лютого, поговорив телефоном з президентом Франції Еммануелем Макроном. Серед іншого глави держав обговорили візити французького лідера до Москви та Києва та його зустрічі з президентами Росії Володимиром Путіним та України Володимиром Зеленським, повідомляє Білий дім.

Сторони обмінялися думками про "зусилля з дипломатії та стримування", які сторони докладають у відповідь на продовження нарощування російських військ на кордоні з Україною. Речниця Білого дому Джен Псакі очікує, що протягом найближчих днів Байден проведе телефонні розмови і з іншими європейськими лідерами.

Нагадаємо, що 7 лютого Макрон відвідав Москву, а після цього Київ. Після розмов з російським та українським лідерами президент Франції заявив, що бачить можливості деескалації напруги у конфлікті навколо України. Він припустив, що на врегулювання політичної кризи може знадобитися кілька місяців.

Російські війська біля кордону з Україною

Infografik Karte Stationierung russischer Truppenn nahe Ukraine UK

З другої половини 2021 року Росія перекинула до анексованого Криму і до українського кордону понад 100 тисяч військових, пояснивши це проведенням військових навчань.

Кремль плани вторгнення в Україну заперечує та звинувачує Захід в озброєнні Києва та проведенні маневрів біля російських кордонів. Західні держави закликають Росію відвести війська від українського кордону й погрожують жорсткими санкціями. 

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