США відправляє дві тисячі солдатів до Європи

Президент США Джо Байден найближчими днями відправить близько двох тисяч американських військовослужбовців до Польщі та Німеччини, а також перекине приблизно тисячі солдатів з Німеччини до Румунії, заявив у середу, 2 лютого прессекретар Пентагону Джон Кірбі.

Таким чином США хочуть продемонструвати відданість своїм зобов'язанням перед союзниками по НАТО на тлі побоювань можливого військового вторгнення Росії в Україну. "Важливо, щорб ми відправили потужний сигнал пану Путіну та всьому світу щодо відданості США НАТО", - зазначив Кірбі.

З його слів випливає, що США збільшить понад удвічі присутність у Румунії, переправивши туди тисячу бійців кавалерійського підрозділу з баз у ФРН. Натомість до Німеччини та Польщі прилетять військові з бази у Північній Кароліні в США.

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За Україну битись не будуть

Джон Кірбі також підкреслив, що американські військовослужбовці не воюватимуть в Україні в разі російського вторгнення. Раніше Білий дім неодноразово підкреслював, що обмежиться постачанням Києву оборонного озброєння та розробкою санкцій проти Володимира Путіна та його оточення.

Пентагон днями також привів близько 8500 військових у підвищену бойову готовність для можливого переправлення до Європи з метою додаткового заспокоєння союзників. Загалом США розміщують у Європі від 75 до 80 тисяч солдатів як постійно дислоковані сили і в рамках регулярних ротацій.

Перемовини з Кремлем у глухому куті?

У середу іспанська газета El País опублікувала повні версії відповідей адміністрації США та керівництва НАТО на грудневі вимоги Росії про надання так званих "гарантій безпеки". Альянс та Вашингтон відкидають вимоги РФ щодо нерозширення НАТО на схід. Втім, США готові виключити довгострокове розміщення в Україні бойових підрозділів та наземних ракетних систем, якщо Москва візьме на себе аналогічні зобов'язання.