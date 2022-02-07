Макрон вимагає від Путіна уникнути війни проти України

Президент Франції Еммануель Макрон сподівається на деескалацію напруженості у конфлікті навколо України. Зараз Росії та всій Європі необхідно "знайти розумну відповідь", яка "дозволить усім уникнути війни і вибудувати довіру, стабільність і прозорість", заявив він перед початком переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним у Москві у понеділок, 7 лютого.

Путін у свою чергу заявив, що Росія і Франція мають "загальну занепокоєність з приводу того, що відбувається у сфері безпеки в Європі". "І я бачу, скільки зусиль чинне керівництво Франції та особисто президент Франції роблять, щоб вирішити кризу, пов'язану із забезпеченням рівної безпеки в Європі на серйозну історичну перспективу", - сказав глава Кремля.

Візит Макрона - перша поїздка такого високопоставленого західного політика до Москви з того часу, як Росія почала стягувати війська до кордону з Україною. Минулого тижня Макрон та Путін тричі розмовляли телефоном.

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Макрон налаштований оптимістично, але не вірить у чудо

Незадовго до від'їзду Макрон сказав в інтерв'ю французькій газеті Journal du Dimanche: геополітична мета Росії явно не Україна, а прояснення правил співіснування з НАТО або ЄС. Після прибуття до Москви французький лідер повідомив журналістам: "Я відчуваю певний оптимізм, але не вірю в спонтанні чудеса".

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков зазначив перед початком переговорів, що "ситуація надто складна, щоб очікувати на якісь рішучі переломи в ході однієї зустрічі".

У вівторок Макрон має намір прилетіти з Москви до Києва, де зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Це буде першим візитом лідера Франції до України за останні 24 роки, зазначив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Після зустрічей з Зеленським і Путіним Макрон вирушить до Берліна, де заплановані переговори лідерів Німеччини, Франції та Польщі щодо безпеки в Європі.