 Макрон обговорив із Байденом конфлікт навколо України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.02.2022

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Новини

Макрон обговорив із Байденом конфлікт навколо України

Президенти Франції та США обговорили спільні дипломатичні зусилля щодо деескалації ситуації навколо України та підтвердили свою підтримку суверенітету цієї країни, повідомили у Білому домі.

Президент США Джо Байден та президент Франції Емманюель Макрон (фото з архіву)

Президент США Джо Байден та президент Франції Емманюель Макрон (фото з архіву)

Президент Франції Еммануель Макрон у неділю, 6 лютого, провів телефонну розмову із президентом США Джо Байденом. Як вказує пресслужба Білого дому, основною темою бесіди двох лідерів стали дипломатичні зусилля з врегулювання конфлікту навколо України.

"Лідери обговорили поточні дипломатичні зусилля та зусилля зі стримування у відповідь на нарощування Росією військових сил біля кордонів України, а також підтвердили свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Вони домовилися, що їхні команди залишатимуться на зв'язку та продовжуватимуть консультації з союзниками, включно з Україною", - йдеться у повідомленні.

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Тим часом агентство Reuters з посиланням на джерело в колах, близьких до президента Франції, вказує, що однією з цілей розмови Макрона з Байденом була "логіка координації" напередодні поїздки французького лідера до Москви, що відбудеться 7 лютого.

8 лютого, наступного дня після свого візиту до Москви, Макрон має намір вирушити до Києва, щоб провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. За інформацією Єлисейського палацу, обидві поїздки президента Франції - до Москви та Києва - будуть пов'язані зі спробою домовитися про деескалацію конфлікту навколо України.

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