НАТО збільшує кількість військ біля своїх східних рубежів

НАТО збільшує свою присутність у Балтії та Східній Європі. Велика Британія направить до Естонії 850 військовослужбовців і цим подвоїть чисельність своїх солдатів і офіцерів у складі дислокованої в республіці бойової групи НАТО, заявив у суботу, 5 лютого, британський посол в Естонії Росс Аллен.

За словами посла, перші британські солдати прибудуть до Естонії вже у лютому. Як довго військові перебуватимуть у Естонії поки що невідомо. "Можливо, два місяці. Можливо, три місяці. Це залежатиме від того, наскільки серйозною буде ситуація з безпекою в регіоні", - сказав Аллен.

Прибуття додаткових військ в Естонії пов'язують із концентрацією російських сил біля кордонів України та Білорусі. Про це заявляв і британський прем'єр-міністр Борис Джонсон.



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Американський десант у Польщі

Також у суботу, 5 лютого, до польського Жешува прибув літак із солдатами 82-ї повітряно-десантної дивізії армії США. Це перша частина групи військових, яких президент США Джо Байден розпорядився надіслати до Польщі та Румунії. Про плани американського президента заявив у середу, 2 лютого, прессекретар Пентагону Джон Кірбі. Дві тисячі американських військовослужбовців відправлять до Польщі та Німеччини, а також тисячу солдатів перемістять з Німеччини до Румунії,

За словами речника Пентагону, цим США хочуть продемонструвати відданість своїм зобов'язанням перед союзниками по НАТО на тлі можливого військового вторгнення Росії в Україну. Джон Кірбі також підкреслив, що американські військовослужбовці не воюватимуть в Україні в разі російського вторгнення.



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Неспокій на кордоні

Російські військові біля українських кордонів

Напруженість у відносинах Заходу та Росії останніми місяцями помітно посилилася. Москва перекинула до анексованого Криму та до кордону з Україною понад 100 тисяч військовослужбовців, обґрунтувавши цей крок "військовими навчаннями". Лідери західних країн побоюються, що Москва готується розпочати війну проти України. Кремль заперечує плани такої операції та звинувачує Захід у озброєнні Києва та проведенні маневрів біля російських кордонів. Січнева серія переговорів Росії зі США, НАТО та Організацією з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) не принесла бажаних результатів. Захід закликає Москву відвести війська від українських кордонів.

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