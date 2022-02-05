 НАТО збільшує кількість військ біля своїх східних рубежів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.02.2022

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Новини

НАТО збільшує кількість військ біля своїх східних рубежів

Північноатлантичний альянс відправляє військовослужбовців до країн Балтії та Східної Європи. Це пов'язано із перебуванням російських військ yf кордонів України та Білорусі.

Військові розвантажують літак у аеропорті Жешув-Ясенка

Військові розвантажують літак у аеропорті Жешув-Ясенка

НАТО збільшує свою присутність у Балтії та Східній Європі. Велика Британія направить до Естонії 850 військовослужбовців і цим подвоїть чисельність своїх солдатів і офіцерів у складі дислокованої в республіці бойової групи НАТО, заявив у суботу, 5 лютого, британський посол в Естонії Росс Аллен. 

За словами посла, перші британські солдати прибудуть до Естонії вже у лютому. Як довго військові перебуватимуть у Естонії поки що невідомо. "Можливо, два місяці. Можливо, три місяці. Це залежатиме від того, наскільки серйозною буде ситуація з безпекою в регіоні", - сказав Аллен.

Прибуття додаткових військ в Естонії пов'язують із концентрацією російських сил біля кордонів України та Білорусі. Про це заявляв і британський прем'єр-міністр Борис Джонсон.


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Американський десант у Польщі  

Також у суботу, 5 лютого, до польського Жешува прибув літак із солдатами 82-ї повітряно-десантної дивізії армії США. Це перша частина групи військових, яких президент США Джо Байден розпорядився надіслати до Польщі та Румунії. Про плани американського президента заявив у середу, 2 лютого, прессекретар Пентагону Джон Кірбі. Дві тисячі американських військовослужбовців відправлять до Польщі та Німеччини, а також тисячу солдатів перемістять з Німеччини до Румунії,

За словами речника Пентагону, цим США хочуть продемонструвати відданість своїм зобов'язанням перед союзниками по НАТО на тлі можливого військового вторгнення Росії в Україну.  Джон Кірбі також підкреслив, що американські військовослужбовці не воюватимуть в Україні в разі російського вторгнення.

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Неспокій на кордоні

Російські військові біля українських кордонів

Російські військові біля українських кордонів

Напруженість у відносинах Заходу та Росії останніми місяцями помітно посилилася. Москва перекинула до анексованого Криму та до кордону з Україною понад 100 тисяч військовослужбовців, обґрунтувавши цей крок "військовими навчаннями". Лідери західних країн побоюються, що Москва готується розпочати війну проти України. Кремль заперечує плани такої операції та звинувачує Захід у озброєнні Києва та проведенні маневрів біля російських кордонів. Січнева серія переговорів Росії зі США, НАТО та Організацією з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) не принесла бажаних результатів. Захід закликає Москву відвести війська від українських кордонів.

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