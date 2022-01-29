Байден має намір скоро відрядити додаткові війська до Східної Європи

Президент США Джо Байден у п'ятницю, 28 січня, заявив, що США планують розмістити додаткові війська у Східній Європі у рамках плану країн НАТО посилити свою присутність у цьому регіоні.

Байден заявив, що війська США будуть перекинуті на східний фланг Північноатлантичного альянсу "в найближчому майбутньому", уточнивши лише, що їх буде "невелика кількість", не вдаючись до подробиць.

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Наказу не надходило

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив раніше того ж дня, 28 січня, що наказу про відправку військ наразі не надходило. За його словами, вони перебувають у режимі "підготовки до розгортання" і будуть готові діяти, якщо НАТО віддасть наказ. Він говорив про 8500 солдатів США, які були приведені у підвищену боєготовність з 24 січня. Байден тоді підкреслив, що це запобіжний захід і що в Україну американських військових посилати не будуть.

У Європі зазвичай дислокуються десятки тисяч американських військовослужбовців, зокрема близько 35 тисяч у Німеччині, уточнює агенція dpa.

28 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що прагне участі США у процесі переговорів щодо деескалації біля українських кордонів. "Я хотів би, щоб у нас був переговорний майданчик у форматі США - Україна - Росія", - сказав він у п'ятницю, 28 січня, на зустрічі з іноземними журналістами в Києві. На думку Зеленського, цей формат міг би вестися паралельно із "нормандським" форматом, у якому беруть участь Німеччина, Україна, Франція та Росія.

Загроза вторгнення Росії в Україну

Раніше dpa з посиланням на дані західних спецслужб повідомила, що Росія останнім часом продовжувала високими темпами перекидати війська до кордону з Україною і збільшила контингент у прикордонних районах до 112-120 тисяч.

Нині, за словами міністра оборони України Олексія Резнікова, чисельність військ РФ на кордоні з Україною становить близько 130 тисяч осіб, що, на його думку, майже не відрізняється від попередніх навчань РФ навесні 2021 року.

Захід підозрює РФ у намірі знову вторгнутися в Україну, але Кремль заперечує наявність таких планів.Серія переговорів Росії зі США, НАТО та Організацією з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) не дала результатів. Захід загрожує Росії безпрецедентними санкціями у разі нового вторгнення в Україну, РФ у свою чергу звинувачує країни Заходу у озброєнні України та проведенні маневрів поблизу російських кордонів.