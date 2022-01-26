 Як в Україні відреагували на зустріч у ″нормандському форматі″ в Парижі | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 27.01.2022

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Україна

Як в Україні відреагували на зустріч у "нормандському форматі" в Парижі

Попри брак конкретних результатів зустрічі представників Франції, Німеччини, України та Росії в Парижі політики та експерти в Києві вітають сам факт відновлення переговорів у "нормандському форматі".

Український військовий на лінії розмежування на Донбасі

Під час переговорів у Парижі сторони заявили про прихильність дотримуватись режиму припинення вогню на Донбасі. На фото: український військовий на лінії розмежування на Донбасі

Це були перші переговори політичних радників лідерів Франції, Німеччини, України та Росії, починаючи від 2019 року. Понад вісім годин сторони говорили про врегулювання на Донбасі та виконання Мінських угод. Щоправда, якогось конкретного результату в середу, 26 січня, в Парижі досягнуто так і не було. Більше того, як повідомляється, в питанні трактування Мінських угод і надалі зберігаються розбіжності. Однак у спільній заяві сторони принаймні підтвердили свою прихильність дотримуватись режиму припинення вогню. Крім того, учасники переговорів мають намір знову зустрітись за два тижні - тепер уже в Берліні.

В Офісі президента в Києві позитивно оцінили вже сам факт відновлення перемовин у "нормандському форматі", назвавши їх "змістовними й такими, що дають змогу окреслити можливість досягнення рішень, необхідних для миру". "Для нашої держави перший пріоритет на сьогодні - це досягнення стабільної та безумовної тиші на Донбасі. Режим припинення вогню має бути гарантований, надійний, і саме на цій основі можуть бути зроблені наступні кроки", - заявив президент України Володимир Зеленський, слова якого цитує його офіційний сайт.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вбачає "хорошу новину" в тому, що радники домовилися зустрітися в Берліні через два тижні. "А це означає, що як мінімум найближчі два тижні Росія, найімовірніше, залишиться на дипломатичному шляху", - сказав Кулеба в Києві.

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Перспективи подальших кроків

Неоднозначну оцінку переговорів у Парижі можна було почути у Верховній Раді. Депутат з фракції "Слуга народу" Єгор Чернєв теж вважає головним досягненням зустрічі домовленість про припинення вогню як першого пункту мінських угод. Він наголосив, що Україна має зберігати непохитність позиції з подальшої черговості виконання мінських угод.

"Ми наголошуємо на тому, що спочатку безпека, а потім уже політичні заходи", - сказав Чернєв у розмові з DW. Депутат сподівається, що тепер відкриються перспективи виконати щонайменше такі пункти мінських угод, як розмінування, відведення військ, обмін полоненими і відновлення інфраструктури.

На відміну від Чернєва, депутат від партії "Європейська солідарність" Володимир Ар'єв сказав DW, що не побачив у паризькій зустрічі жодних проривів. "Домовилися домовлятися, як завжди. Будемо стежити за руками учасників, що вони запропонують Україні: чи знову повернуть до московського порядку денного, чи будуть тримати себе в рамках пристойності", - сказав депутат. Він закликав не втрачати пильності і "попередити небезпеку протягти за ці два тижні до наступної зустрічі якусь невигідну для України формулу". Ар'єв зазначив, що наразі важко говорити про будь-які перспективи відновлених переговорів, оскільки "всі задіяні в них чотири сторони говорять різне".

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Погані переговори кращі за війну

Київський політолог Віктор Небоженко вважає єдиним позитивом паризької зустрічі радників сам факт того, що країни "нормандського формату" відновили переговори, а не продовжили обмінюватися письмовими заявами. Відсутність конкретних результатів він пояснив не тільки низьким рівнем представництва на переговорах у Парижі, а й невизначеними позиціями уряду Росії.

"Проблема навіть не в слабкості переговорних позицій Києва, а й у суперечливих діях Москви. Важко повірити в миролюбність Росії, коли Козак (заступник глави адміністрації президента РФ Дмитро Козак. - Ред.) і Лавров (міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. - Ред.) вимагають початку переговорів з ватажками так званих "ДНР/ЛНР", а Держдума заявляє про ініціативу постачати їм зброю", - сказав Небоженко.

Ці суперечності у заявах можуть бути запасним варіантом збройної атаки на Україну, вважає керівник Центру суспільно-інформаційних технологій "Форум" Валерій Димов. Він не виключає, що замість повномасштабної війни може бути реалізований сценарій захоплення бойовиками "ДНР/ЛНР" всієї території Донецької і Луганської областей. Тому в цій ситуації є сенс вести переговори з Росією заради самих переговорів у намаганні стримати ескалацію воєнних дій, сказав експерт.

Димов скептично ставиться до сподівань на виконання всіх Мінських угод. "Росія ніколи не погодиться на визнання себе стороною конфлікту чи виведення війська з Донбасу. Інакше їй би довелося визнати себе стороною конфлікту і той факт, що ці війська були туди введені Кремлем", - переконаний Димов. Він вважає вимоги російської сторони до України розглянути вимоги бойовиків з Донбасу спробою легітимізувати їх, як сторону міжнародних угод і суб'єктів міжнародного права. А отже й уникнути відповідальності за агресію проти України 2014 року.

  • Чотирилапий друг

    Війна на Донбасі, якою її побачив Тілль Маєр

    Чотирилапий друг

    "Бійці в однострої, касці і бронежилеті виглядають немов лицарі в обладунках", - каже Тілль Маєр. "Однак вони такі самі люди, як і ми з нашими почуттями і переживаннями. Те, як цей боєць подбав про свого пса, вбравши його у теплого кожуха - дуже зворушливе тому свідчення", - зазначає фотограф. Пси в окопах - не рідкість. Вони попереджають про небезпеку, є вірними друзями і... відлякують щурів.

  • Манекен, що рятує життя

    Війна на Донбасі, якою її побачив Тілль Маєр

    Манекен, що рятує життя

    У Широкиному поблизу Маріуполя доводиться пересуватися між будинками під прицілом ворога. Перш ніж перебігти у безпечне місце, бійці висувають у вікно або з-за рогу цей манекен, який вони знайшли у знищеній крамниці. "Кожна дірка на манекені могла бути смертельною кулею. Це життя у постійній напрузі, яке дуже виснажує зсередини", - каже Маєр. (Фото: Широкине, осінь 2017 року)

  • Зруйнована школа у Широкиному поблизу Маріуполя

    Війна на Донбасі, якою її побачив Тілль Маєр

    Зруйнована школа

    "У зруйнованій школі, де вчилися діти, відчуваєш особливий сум від того, скільки понівечила ця війна", - каже Тілль Маєр. (Широкине, літо 2019 року)

  • Знайомство перед смертю

    Війна на Донбасі, якою її побачив Тілль Маєр

    Знайомство перед смертю

    Вадим проводив німецькому фотографу "екскурсію" по колишньому курортному селищу Широкине, де до війни був у відпустці. Невдовзі боєць загинув. Це фото, зроблене Маєром, співслужбовці і вдова згодом помістили на пам'ятну плиту на могилі Вадима. "Зустріч з ним мене вразила. Після п'яти років на фронті у нього не було жодної ненависті", - каже Маєр. (Широкине, літо 2019 року)

  • З цигаркою і автоматом

    Війна на Донбасі, якою її побачив Тілль Маєр

    З цигаркою і автоматом

    "Я ще ніде не бачив стільки людей, які палили би цигарку за цигаркою, як в окопах цієї війни. Це - наслідок постійного нервового напруження. Один раз необережно висунув голову з окопу - і тебе більше нема", - каже Тілль Маєр. Від цього окопу поблизу шахти Бутівка на околицях Донецька до позицій ворога лише кілька десятків метрів. (Літо 2018 року)

  • Не бачив нічого, крім війни

    Війна на Донбасі, якою її побачив Тілль Маєр

    Не бачив нічого, крім війни

    "Із солдатом Іваном я познаймився, коли йому був 21 рік. На той момент він був вже три роки на війні, куди він пішов добровольцем. Можна сказати, що у своєму житті він мало що бачив крім війни", - зазначає Маєр. На його переконання, підтримка початку нового життя тих, хто повертається з Донбасу, - один з найбільших викликів для України. (Шахта Бутівка, 2018 рік)

  • Десятки метрів від ворога

    Війна на Донбасі, якою її побачив Тілль Маєр

    Десятки метрів від ворога

    Ніде на лінії фронту позиції української армії та сепаратистів не розташовані так близько одна проти одної, як поблизу колишньої шахти Бутівка. У це місце Тілль Маєр приїздив не раз. "Від бліндажа на цьому фото до позиції ворога - лише 40 метрів. Важко собі уявити, як проводити під прицілом місяці і роки", - зазначає фотограф.

  • Раптом летять кулі

    Війна на Донбасі, якою її побачив Тілль Маєр

    Раптом летять кулі

    Попри те, що на лінії зіткнення тижнями панує тиша, стрілянина може відновитися у будь-який момент. На цьому фото боєць стріляє у напрямку сепаратистів, виявлених в тилу біля Широкиного.

  • У батьковому плащі

    Війна на Донбасі, якою її побачив Тілль Маєр

    У батьковому плащі

    Порятунок від дощу і холоду цей молодий боєць знайшов у цьому незвичайному плащі. "У цьому плащі багато років тому служив у радянській армії мій батько", - пояснив хлопець. У перші роки війни на Донбасі бійці, яким не вистачало належного спорядження, викручувалися як могли. Згодом ситуація стала кращою, каже Маєр.

  • Мати на могилі сина

    Війна на Донбасі, якою її побачив Тілль Маєр

    Мати на могилі сина

    Сліди і рани цієї війни Тілль Маєр знаходить не лише на Донбасі, але по всій Україні. Це фото він зробив на Личаківському цвинтарі у Львові, де мати поховала свого сина, полеглого в бою. Його тіло вона півроку шукала, оббиваючи всі можливі пороги і зрештою знайшла, лише самотужки поїхавши до зони бойових дій.

  • Міни: тяжка спадщина війни

    Війна на Донбасі, якою її побачив Тілль Маєр

    Міни: тяжка спадщина війни

    Міни і снаряди, що не розірвалися, будуть загрозою для мирного населення десятиліттями, навіть якщо ця війна таки колись закінчиться, каже Тілль Маєр.

  • У напівзруйнованих селищах поблизу лінії зіткнення залишилися жити лише самотні старі люди.

    Війна на Донбасі, якою її побачив Тілль Маєр

    Залишилися лише старі

    У напівзруйнованих селищах поблизу лінії зіткнення залишилися жити лише самотні старі люди. До них часто не доїжджають жодні служби і єдина відрада - зустріч з волонтерами і співробітниками благодійних організацій. (Селище Кам'янка поблизу Авдіївки, Донецька область)

  • Ніч при свічках

    Війна на Донбасі, якою її побачив Тілль Маєр

    Ніч при свічках

    Старі люди, що залишилися у Кам'янці, навіть після тривалого затишшя, знову і знову потрапляють під обстріли. Найчастіше вони відбуваються вночі. Ця жінка регулярно проводить ночі при свічках, у підвалі своєї хати. Її потрет став частиною виставки Тілля Маєра, присвяченої життю цивільного населення у зонах конфліктів по всьому світу.

  • Жити на зло війні

    Війна на Донбасі, якою її побачив Тілль Маєр

    Жити на зло війні

    "Я ніде не бачив таких доглянутих вулиць і дворів, як у Авдіївці. Люди, які залишилися жити на лінії фронту, здається, дбають про своє місто - ніби на зло війні. Ці люди вражають своєю незламністю", - розповідає Тілль Маєр.

  • Хроніст забутої війни

    Війна на Донбасі, якою її побачив Тілль Маєр

    Хроніст забутої війни

    Тілль Маєр вже 12 разів був у зоні бойових дій на Донбасі. "Ця війна - це ганьба для Європи", - каже журналіст і фотограф. Він планує у Німеччині серію виставок, аби нагадати німцям про війну, що вже більше семи років триває зовсім поряд.

    Автор: Євген Тейзе


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