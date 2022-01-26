"Нормандська четвірка": радники лідерів продовжуватимуть перемовини

Радники глав держав і урядів України, Франції, Німеччини та Росії, які в середу, 26 січня, зустрічалися у Парижі, у спільній заяві підтвердили свою прихильність дотримуватись режиму припинення вогню, узгодженого у Мінських угодах.

"Вони підтримують беззастережне дотримання режиму припинення вогню (...) незалежно від розбіжностей з інших питань, пов'язаних з виконанням Мінських домовленостей", - ідеться в заяві, поширеній Єлисейським палацом.

Київ очікує деескалації - Єрмак

Після зустрічі глава Офісу президента України Андрій Єрмак, який брав участь у переговорах, повідомив, що "режим припинення вогню має діяти без додаткових умов". Водночас "Україна продовжує пропонувати посилення механізму верифікації припинення вогню, залучивши до цього процесу країни з "нормандського формату", додав керівник ОП.

Читайте також: Єрмак: Прямих переговорів між Києвом і сепаратистами не буде

Також, за словами Єрмака, Київ очікує деескалації не тільки щодо окупованих територій, а взагалі деескалації навколо України. "Але сьогодні ми про це детально не говорили", - сказав він. Єрмак додав, що сторони підтримали тезу, що робота Тристоронньої контактної групи повинна продовжуватися.

Окрім того, сторони відкрито задекларували, що "між Росією і Україною є багато розбіжностей щодо виконання та трактування Мінських домовленостей, але при цьому є бажання працювати над цими розбіжностями", зазначив Єрмак. "Важливо, що сьогоднішнє комюніке - це перший документ, який вдалося узгодити починаючи з грудня 2019 року", - наголосив він.

Наступна зустріч радників відбудеться, ймовірно, через два тижні у Берліні, додав Єрмак.

Читайте також: На зустрічі радників "нормандської четвірки" хочуть визначити дату переговорів України з сепаратистами - ЗМІ

Нагадаємо, зустріч політичних радників стала кроком до розмороження "нормандського формату", який блокувала Росія. Зокрема, Москва відмовилась від зустрічі міністрів закордонних справ у "нормандському форматі", яку Франція запропонувала провести восени 2021 року в Парижі. Згодом МЗС РФ оприлюднило дипломатичне листування між російським, німецьким і французьким міністрами закордонних справ. Це пояснили тим, що позиція й підходи РФ до проведення міністерської зустрічі у "нормандському форматі" начебто зазнають перекручувань.

Востаннє країни "нормандської четвірки" проводили зустріч у форматі відеоконференції на рівні очільників МЗС у листопаді 2020 року. До цього лідери держав зустрічалися в Парижі у грудні 2019 року після трирічної перерви.