Макрон: Франція і Німеччина ініціювали зустріч "нормандського формату"

Президент Франції Еммануель Макрон заявив про ініціювання разом з німецькою стороною нової зустрічі в "нормандському форматі" (переговорів України, Росії, Німеччини та Франції задля пошуку мирного вирішення конфлікту на Донбасі) протягом кількох наступних тижнів. Про це Макрон заявив у п’ятницю, 7 грудня, у Парижі під час пресконференції з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen).

"Ми запропонуємо наш спільний погляд щодо архітектури європейської безпеки, і ми вже це робимо в поточній ситуації. Наприклад, у випадку з Україною - це нормандський формат. З Олафом Шольцом ми запропонували провести ще одну зустріч протягом наступних тижнів"- сказав Макрон.

"Стратегічний компас" ЄС

Він додав, що одним із пріоритетів французького головування в Раді ЄС буде завершення роботи над "Стратегічним компасом" ЄС, який має визначити пріоритети розвитку спільних спроможностей Європи у сфері безпеки й оборони.

Франція очолила Раду ЄС 1 січня 2022 року після Словенії терміном на шість місяців.

Зустріч у нормандському форматі: Володимир Путін, Еммануель Макрон, Анґела Меркель, Володимир Зеленський, 2019 рік

Востаннє країни "нормандської четвірки" проводили зустріч у форматі відеоконференції на рівні голів МЗС у листопаді 2020 року. До цього лідери держав зустрічалися в Парижі у грудні 2019 року після трирічної перерви.

У грудні 2021 Макрон поговорив з президентом України Володимиром Зеленським. Під час розмови лідери обговорили питання розблокування "нормандського формату".

Раніше РФ відмовилась від зустрічі міністрів закордонних справ у "нормандському форматі", яку запропонував провести восени 2021 року в Парижі міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан. Згодом МЗС РФ оприлюднило дипломатичне листування між німецьким, французьким та російським міністрами. Це пояснили тим, що позиція і підходи РФ до проведення міністерської зустрічі у "нормандському форматі" начебто зазнають перекручувань.