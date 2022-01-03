Німецька газета: Шольц готується до зустрічі з Путіним у січні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) має намір взяти під особистий контроль відносини Берліна та Москви. Про це повідомила у понеділок, 3 січня, німецька газета Bild. За її даними, глава уряду ФРН розраховує на "якісно новий старт" у відносинах двох країн.

Bild запевняє, що вже ведеться підготовка до зустрічі Шольца та президента РФ Володимира Путіна. Радник канцлера ФРН Єнс Плетнер (Jens Plötner) "вже протягом двох тижнів готує" ці переговори, які можуть відбутися у січні, пише таблоїд.

Постачання російського газу та ситуація навколо України

При цьому Берлін насамперед хвилюють постачання російського газу, а також загострення ситуації на кордоні РФ та України,

зазначає видання. Офіційний представник уряду ФРН Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit) поки не коментував інформацію про можливу зустріч Путіна та Шольца. У Москві також ще не підтвердили, що переговори можуть відбутися у січні.

Зустріч на рівні представників РФ та ФРН

Раніше, 25 грудня 2021 року, стало відомо, що Єнс Плетнер і спецпредставник президента РФ по Україні Дмитро Козак зустрінуться на початку січня для обговорення конфлікту навколо України. Радник канцлера Шольца закликав до деескалації напруги на російсько-українському кордоні. Офіційний Берлін орієнтований на "оперативне відновлення "нормандського формату", наголошували співрозмовники dpa.

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Перемовини Байдена та Путіна

Раніше, у ніч на 31 грудня 2021 року, відбулися телефонні переговори президентів США та РФ Джозефа Байдена та Володимира Путіна. Розмова тривала близько 50 хвилин.

У ході телефонної розмови американський лідер закликав до деескалації конфлікту між Москвою та Києвом і пообіцяв, що США та їхні союзники "рішуче дадуть відповідь" у разі вторгнення російських військ на територію України, повідомила за підсумками бесіди пресслужба Білого дому.

Пресслужба Кремля вказала, що Путін у розмові з Байденом назвав можливість ухвалення масштабних санкцій проти Росії у разі ескалації ситуації навколо України "найсерйознішою помилкою, яка фактично загрожує повним розривом російсько-американських відносин".

Розмова Байдена та Зеленського

Пізніше, 2 січня, Байден поспілкувався телефоном із українським президентом Володимиром Зеленським. Він пообіцяв йому, що США не ухвалюватиме рішення щодо України без відома Києва. Розмова, за даними Офісу президента України, тривала понад півтори години.