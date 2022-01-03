Розмова Байдена із Зеленським: США готові дати чітку відповідь на агресію РФ

Президент США Джо Байден у розмові з українським лідером Володимиром Зеленським запевнив про готовність США та союзників дати рішучу відповідь на можливу агресію Росії. Про це йдеться у заяві Білого дому, оприлюдненій ввечері неділі, 2 січня за результатами переговорів.

"Президент Байден підкреслив прихильність Сполучених Штатів та їх союзників і партнерів принципу "нічого про вас без вас", - повідомляє пресслужба Білого дому.

Крім того, у повідомленні йдеться, що обидва лідери висловили підтримку дипломатичним зусиллям, які розпочнуться наступного тижня з двостороннього діалогу про стратегічну стабільність у рамках Ради НАТО-Росія і співробітництва в Європі.

Як повідомлялося, 10 січня Росія та США планують провести переговори щодо України та контролю над озброєннями у Женеві. 12 січня мають відбутися переговори з питань безпеки у Європі в форматі ради НАТО - Росія, а на 13 січня запланована зустріч у форматі РФ - Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).

Також Байден висловив підтримку "заходам зміцнення довіри для деескалації напруженості на Донбасі та активної дипломатії для просування виконання мінських домовленостей на підтримку нормандського формату".

"Особливий характер відносин"

Водночас президент Зеленський у своєму Twitter зазначив, що проведення першої міжнародної розмови в новому році саме з Байденом доводить "особливий характер" двосторонніх відносин.

Також він додав, що у розмові йшлося про спільні дії України, США та партнерів щодо збереження миру в Європі, недопущення подальшої ескалації, реформи та деолігархізацію. Зеленський наголосив, що цінує "непохитну підтримку України".

Розмова Байдена з Путіним

Напередодні розмови із Зеленським президент США провів бесіду з президентом РФ Володимиром Путіним стосовно майбутніх американсько-російських переговорів щодо питань безпеки. Байден закликав Кремль до деескалації конфлікту з Києвом і пообіцяв "рішучу відповідь" у випадку вторгнення російських військ на територію України.

Після розмови Байден повідомив журналістам, що "ясно дав зрозуміти Путіну" про серйозні санкції, на які піде Вашингтон, а також про нарощення США своєї присутності в Європі разом із союзниками по Організації Північноатлантичного договору (НАТО) в такому разі. У Кремлі назвали можливі санкції проти РФ "найсерйознішою помилкою, яка фактично загрожує повним розривом російсько-американських відносин".

Це була вже друга бесіда президентів цього місяця. До цього Джо Байден та Володимир Путін спілкувалися 7 грудня та зачепили питання двосторонніх відносин, стратегічної стабільності, кібербезпеки, а також ситуацію навколо України та розширення НАТО на схід.