Байден і Зеленський 2 січня проведуть телефонну розмову

Президенти США та України Джо Байден і Володимир Зеленський проведуть телефонну розмову 2 січня. Перед нею Байден провів бесіду з президентом РФ Володимиром Путіним стосовно майбутніх американсько-російських переговорів щодо питань безпеки.

Під час розмови з Зеленським Байден обговорить військову присутність РФ на кордонах України та підготовку до майбутніх дипломатичних контактів з Росією для деескалації в регіоні, повідомив журналістам 31 грудня представник Білого дому.

Зеленський у Twitter наголосив, що перемовини з Байденом заплановані для координації кроків, і відповідають домовленості, що нічого про Україну не повинно обговорюватися без її присутності.

Розмова Байдена і Путіна

Телефонні переговори Байдена і Путіна відбулися в ніч на 31 грудня.

Президент США закликав до деескалації конфлікту з Києвом і пообіцяв "рішучу відповідь" у випадку вторгнення російських військ на територію України.

Після розмови Байден повідомив журналістам, що "ясно дав зрозуміти Путіну" про серйозні санкції, на які піде Вашингтон, а також про нарощення США своєї присутності в Європі разом із союзниками по Організації Північноатлантичного договору (НАТО) в такому разі.

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Байден підтримав консультації щодо стратегічної стабільності, але вирішувати питання щодо вступу до НАТО, на переконання США, мають ті країни, які цього хочуть, а не треті сторони, наголосив представник Білого дому.

Кремль: санкції стануть помилкою

Водночас Путін у розмові з Байденом назвав можливі санкції проти РФ у разі ескалації навколо України "найсерйознішою помилкою, яка фактично загрожує повним розривом російсько-американських відносин", повідомила пресслужба Кремля.

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Нагадаємо, 10 січня Росія та США проведуть переговори щодо України та контролю над озброєннями у Женеві. 12 січня мають відбутися переговори з питань безпеки у Європі в форматі ради НАТО - Росія, а на 13 січня запланована зустріч у форматі РФ - Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).

У середині грудня на тлі загострення ситуації на російсько-українському кордоні Кремль надіслав список вимог щодо гарантій безпеки НАТО і США. Серед них, зокрема, отримання письмових підтверджень того, що Альянс не вестиме розширення на схід і не прийме до свого складу Україну.