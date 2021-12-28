США та Росія проведуть переговори щодо України 10 січня - ЗМІ

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Переговори між США та Росією щодо гарантій безпеки та ситуації навколо України заплановані на 10 січня. Очікуються також консультації РФ з НАТО та ОБСЄ.
Очікується, що ситуація довкола українських кордонів стане головною темою на переговорах США і Росії
Сполучені Штати Америки (США) і Росія проведуть переговори щодо "напруженої ситуації навколо України" і контролю над ядерними озброєннями 10 січня, повідомляє агенція AFP з посиланням на посадовця Ради з національної безпеки США у вівторок, 28 грудня.
Перемовини відбудуться в межах ініціативи стратегічного діалогу з питань безпеки, яку президенти США та РФ Джо Байден і Володимир Путін погодили на зустрічі в Женеві в червні цьогоріч, заявив американський посадовець. Водночас, як повідомив представник адміністрації США, на 12 січня заплановане засідання Ради НАТО-РФ, а 13 січня має відбутися зустріч Росія-ОБСЄ.
Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пропонував провести переговори представників Альянсу і РФ 12 січня. Востаннє переговори Росії з НАТО у такому форматі відбулися в липні 2019 року.
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Очільник російського МЗС Сергій Лавров підтвердив, що російсько-американські переговори відбудуться одразу після новорічних канікул, а на наступний день після них плануються перемовини Росії з НАТО, до яких Москва має намір залучити військових "найвищого рівня". Водночас конкретних дат Лавров не називав.
З кінця жовтня Росія почала стягувати війська до українських кордонів, чим викликала занепокоєння Києва, США і Європи. За даними західної та української розвідок, скупчення російських військ може свідчити про підготовку РФ до вторгнення в Україну вже цієї зими. У Кремлі це відкидають і стверджують, що готуються оборонятися від військової загрози з боку західних держав.
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Російське міністерство закордонних справ 17 грудня опублікувало пакет вимог до США і НАТО щодо гарантій безпеки. Зокрема, Москва вимагає, від НАТО відмовитися від подальшого розширення на схід та можливого приєднання до Альянсу України. Також у Кремлі закликали Вашингтон не розміщувати озброєння та військових там, де це може сприйматись іншою стороною як загроза національній безпеці,
У НАТО відкинули ідеї щодо можливого неприйняття до складу Альянсу окремих держав. США заявили, що діалог з Москвою щодо гарантій безпеки можливий лише в умовах деескалації ситуації з боку РФ на кордоні з Україною. Крім того Вашингтон і ЄС пригрозили Кремлю економічними санкціями в разі наступу на Україну.
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Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ має брати участь у переговорах США, НАТО ЄС з Росією щодо питань безпеки.