Кремль: Переговори зі США щодо гарантій безпеки плануються у січні

Російсько-американські переговори щодо гарантій безпеки відбудуться одразу після новорічних канікул, заявив голова МЗС Росії Сергій Лавров.

"Переговори з США будуть вести міжвідомчі делегації за участю МЗС та військових", - заявив голова МЗС РФ в ефірі YouTube-каналу "Соловйов лайф" у понеділок, 27 грудня. Росія, за його словами, не висуває ультиматумів, проте очікує конкретних рішень.

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Лавров не назвав конкретної дати переговорів, але нагадав, що, згідно з пропозицією генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, планується провести засідання Ради НАТО-РФ на наступний день після переговорів між РФ і США.

Лавров додав, що до переговорів з НАТО Росія планує залучити військових "найвищого рівня" і пропонує це зробити іншій стороні. Наразі, за його словами, у Москві очікують на відповідь від НАТО.

Раніше повідомлялось, що Єнс Столтенберг пропонував провести засідання Ради НАТО-РФ 12 січня 2022 року.

Криза довкола України

Восени 2021 року Росія перекинула до анексованого Криму та до кордону з Україною понад 100 тисяч військовослужбовців у рамках навчань. Лідери західних країн побоюються, що Москва готується до війни.

Західні партнери пригрозили Росії найжорсткішими санкціями у разі ескалації ситуації, а Україна закликає запровадити обмежувальні заходи проти Москви у превентивному порядку.

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Міністерство закордонних справ РФ 17 грудня опублікувало пакет вимог щодо гарантій безпеки, що передбачає, серед іншого, відмову НАТО від подальшого розширення на Схід та включення до свого складу України, ведення військової діяльності на території країн Східної Європи, Закавказзя та Центральної Азії, а також відмову від розміщення ракет середньої та малої дальності на позиціях, з яких вони можуть уразити територію інших учасників угоди.

В США у відповідь заявили, що діалог з Москвою щодо гарантій безпеки можливий лише в умовах деескалації ситуації з боку РФ на кордоні з Україною і у повній координації з європейськими союзниками та партнерами.