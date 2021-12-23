США готові провести переговори з РФ на початку січня

США готуються до переговорів з Росією на початку січня 2022 року. Вони можуть бути як двосторонні, так і з залученням інших сторін, повідомляє у четвер, 23 грудня, агенція AFP з посиланням на високопоставленого американського чиновника.

Він зазначив, що "деякі підняті Росією питання можна обговорити, тоді як на обговорення інших США ніколи не погодяться". "Ми продовжуємо уважно стежити за тривожним переміщенням і розгортанням російських сил вздовж кордону з Україною", додав він.

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До діалогу з Росією готова і Організація Північноатлантичного договору (НАТО), повідомляє Державний департамент США за підсумком розмови державного секретаря Ентоні Блінкена та генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга. Під час переговорів сторони обговорили спільну стурбованість щодо нарощування Росією військових сил на кордонах України.

Вимоги РФ щодо гарантій безпеки

Про провдення у перших числах січня переговорів РФ-США щодо гарантій безпеки повідомив у четвер під час пресконференції президент РФ Володимир Путін.

Він заявив, що РФ "ясно і чітко" дала зрозуміти, що подальший рух НАТО на схід є неприйнятним. Також Путін звинуватив НАТО у порушенні обіцянок не розширюватися на схід. "Жодного дюйма на схід", сказали нам у 90-ті роки. І що? Надули. П'ять хвиль розширення НАТО, і тепер, будь ласка, у Румунії, у Польщі з'являються відповідні системи. Тпер ще кажуть, і Україна буде в НАТО", - заявив він.

Раніше Росія оприлюднила напрацьовані нею проєкти угод з США і НАТО про гарантії безпеки. У першому документі міститься положення, яке виключає подальше розширення НАТО і вступ України. Крім того, Москва пропонує Альянсу не розміщувати додаткові війська і озброєння за межами країн, в яких вони знаходилися в травні 1997 року, тобто до вступу країн Центральної Європи у НАТО.

Столтенберг: НАТО не давало обіцянок

Генсек НАТО в інтерв'ю агентству dpa, опублікованому в четвер, відкинув ідеї щодо можливого неприйняття до складу НАТО окремих держав. "НАТО ніколи не давало обіцянок не розширюватись. Власне, згідно з установчим договором нашої організації будь-яка європейська країна може стати членом Альянсу. По-друге, в багатьох іншихдоговорах чітко зазначено, що країни мають право обиратисвій власний шлях", - наголосив Столтенберг.

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Генсек додав, що позиція Росії про можливість вирішувати, що можуть чи не можуть робити її сусіди, означає повторне запровадження "сфер впливу". "Це абсолютно суперечить усьому, що забезпечувало мир та стабільність у Європі після закінчення холодної війни", - зазначив він.

Нагадаємо, за даними західної та української розвідок, скупчення російських військ може свідчити про підготовку Росії до вторгнення в Україну вже цієї зими. Як зазначив міністр оборони України Олексій Резніков, найімовірнішим часом для ескалації з боку Росії може бути кінець січня. Він припустив, що кількість російських військ може зрости до 175 тисяч.