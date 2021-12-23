Україна стала однією з центральних тем пресконференції Путіна

Однією з основних тем щорічної пресконференції президента РФ Володимира Путіна, яка пройшла у четвер, 23 грудня, стала ситуація в Україні та розбіжності між Москвою і країнами Заходу через концентрацію російських військ біля українського кордону. Зокрема, він заявив, що Україна може готувати військову операцію на Донбасі та відмовився будь-що обіцяти Організації Північноатлантичного договору (НАТО) в обмін на гарантії безпеки.

Путін про можливий напад на Україну і гарантії безпеки НАТО

На питання про можливе вторгнення в Україну президент РФ заявив, що це Київ може готувати військову операцію на Донбасі, а Захід - попереджувати Росію не втручатись. "Нам кажуть: війна, війна, війна. Складається враження, що, можливо, готують третю військову операцію і нас заздалегідь попереджають: не втручайтесь, не захищайте цих людей, а втрутитеся і захищатимете - такі-то й такі нові санкції підуть", - сказав він.

Путіна також запитали, чи готовий він обіцяти, що не нападе на Україну чи інші країни, якщо отримає гарантії нерозширення НАТО на схід. У відповідь він заявив, що дії РФ залежатимуть не від переговорів щодо гарантій безпеки, а від необхідності забезпечення безпеки Росії. За його словами, у зв'язку з цим РФ "ясно і чітко" дала зрозуміти, що подальший рух НАТО на схід є неприйнятним.

"Жодного дюйма на схід", сказали нам у 90-ті роки. І що? Надули. П'ять хвиль розширення НАТО, і тепер, будь ласка, у Румунії, у Польщі з'являються відповідні системи. Ось про що йдеться, не ми комусь загрожуємо. Тепер ще кажуть, і Україна буде в НАТО. Або, бог із ним, не в НАТО, на двосторонній основі будуть бази та ударні системи", - сказав він. Путін додав, що не Росія, а Захід повинен давати гарантії, "і негайно, а не заговорювати це десятиліттями".

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Він повідомив, що переговори РФ-США щодо гарантій безпеки пройдуть у перших числах січня, і у Москві розраховують, що вони дозволять країнам рухатися вперед.

Путін: Україну створив Ленін, а зараз на її території створюють "Антиросію"

Президент РФ також заявив, що "США зі своїми ракетами прийшли до Росії". "Як би американці поставилися, якби ми взяли і на кордоні між Канадою та США, на кордоні Мексики та США поставили б наші ракети? А що, хіба Мексика і США не мали територіальних питань? А Каліфорнія кому належала, а Техас?" - сказав він.

Путін заявив, що на території України створюють "Антиросію" з постійною "накачкою сучасною зброєю". "Я вже говорив про це у своїй статті: на цій території створюють таку "Антиросію" з постійною накачкою сучасною зброєю, з промиванням мозку населення. І уявляєте, як в історичній перспективі Росія має жити далі весь час з оглядкою: а що там відбувається, які нові системи озброєння поставлені? ", - сказав він.

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За словами Путіна, у США про це не згадують, так само і Росія "намагається не згадувати, як складалася Україна". "Хто її створив? Ленін Володимир Ілліч, коли створював Радянський Союз", - зазначив він. При цьому президет РФ вважає, що нібито Донбас не мислив себе без Росії, а в Україну, його "силою запхнув Ленін, створивши країну, якої не існувало".

Нагадаємо, Росія вже певний час скупчує військових поблизу кордонів з Україною. За даними західної та української розвідок, це може свідчити про її підготовку до вторгнення в Україну вже цієї зими. Як зазначав міністр оборони України Олексій Резніков, найімовірнішим часом для ескалації з боку Росії може бути кінець січня. Він припустив, що кількість російських військ може зрости до 175 тисяч.

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