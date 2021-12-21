 Володимир Зеленський хоче чіткої перспективи від НАТО в 2022 році | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.12.2021

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Новини

Володимир Зеленський хоче чіткої перспективи від НАТО в 2022 році

Президент України Зеленський очікує отримати чітку перспективу щодо вступу в НАТО же в 2022 році.

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський

Україна хоче у 2022 році отримати "дуже чітку перспективу" від НАТО. Таку заяву у вівторок, 21 грудня, зробив президент України Володимир Зеленський під час виступу на щорічній конференції послів України “Дипломатія 30. Стратегія сильної держави” в Гуті. 

"Всі ми не можемо сьогодні прийняти тезу, яка також дуже популярна, про ЄС через 30 років, а НАТО - колись там, через років 50. Це демотивує всіх і уповільнює. Для швидкого руху ми не маємо марнувати час на якісь другорядні речі", - зазначив президент. 

Натомість він додав, що Україна прагне "якомога скоріше" розблокувати мирне врегулювання війни на Донбасі, повернути окупований Крим, вступити до ЄС "найближчими роками" і отримати "дуже чітку часову перспективу від НАТО" у 2022 році.

Аби досягти поставленої мети, на думку Зеленського, українська зовнішня політика потребує швидкості, креативності та амбітності. Як успішний приклад він навів декларації на підтримку європейської перспективи України, які вже підписали сім країн-членів ЄС. Зеленський закликав дипломатів “не чекати, поки хтось розв’яже наші проблеми за нас, а щоденно шукати й пропонувати нові механізми”. 

У НАТО немає консенсусу щодо прийняття України

У листопаді цього року генсек Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг заявив про відсутність консенсусу щодо прийняття України до НАТО. "Щоби бути членом НАТО, необхідно відповідати стандартам НАТО. Ми допомагаємо їм з модернізацією, боротьбою з корупцією, але всі 30 членів Альянсу мають погодитися, а в нас немає консенсусу зараз щодо запрошення України до повноцінного членства", - пояснив Столтенберг. Водночас він визнав, що Київ розчарований тим, що обіцянка про приєднання країни до НАТО досі не виконана. Втім, на його думку, говорити, що з 2008 року нічого не зроблено - неправильно.

У 2008 році на саміті в Бухаресті країни НАТО задекларували перспективу членства України та Грузії в організації. Наступним кроком на шляху до нього має стати план дій щодо членства (ПДЧ), як ідеться в підсумковій декларації за результатами саміту. Втім, досі Україні не надали ПДЧ. Зараз Україна має особливий статус співпраці з НАТО - партнер із розширеними можливостями (Enhanced Opportunities Partner - EOP).

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