 30 років Незалежності України: головні політичні події та постаті (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 23.08.2021

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Політика й суспільство

30 років Незалежності України: головні політичні події та постаті (відео)

Україна відзначає 30 років Незалежності. За цей час змінилися 6 президентів, сталися 2 революції, анексія Криму Росією та війна на Донбасі. Хто і як правив Україною?

30 років Незалежності України: від Кравчука до Зеленського

30 років Незалежності України: від Кравчука до Зеленського

У своє 30-річчя Україна входить з прагненням відновлення єдності держави, намагаючись деокупувати не лише Донбас, а й Крим, зокрема ініціювавши Кримську платформу. За 30 років незалежності в Україні було чимало перемог і поразок, а також шість президентів, дві революції, анексія Криму Росією та війна на Донбасі. Ось як формувалась державність України:

   

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Як у ЄС оцінили другий рік президентства Зеленського (відео)

Як у Брюсселі оцінюють досягнення і провали Володимира Зеленського за другий рік президентства і що думають про політику щодо Донбасу та Криму, санкції щодо Медведчука та реформи в Україні.  

Кравчук: Без зміни мінського і нормандського форматів миру на Донбасі не досягти (відео)

Перший президент України Леонід Кравчук розповів в ексклюзивному інтерв'ю DW про необхідність змін у переговорних форматах щодо Донбасу та про те, кого вважає справжнім ворогом України.  

Що Анґела Меркель зробила для України за 15 років при владі (відео)

Анґела Меркель 15 років є канцлеркою Німеччини. Меркель допомогла зупинити агресію Росії, але не хоче зупиняти "Північний потік-2". Як розвивалися відносини Києва та Берліна за її правління?  

Україна і НАТО: як Кулеба і Столтенберг реагуватимуть на дії Путіна (відео)

Стягнення російських військ до кордонів України й ескалація на Донбасі - нині головна тема у Брюсселі. Як реагуватиме НАТО на дії Росії? Та на яку підтримку, окрім слів, може розраховувати Київ?  

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Докладно

Анґела Меркель під час візиту до Києва, 22 серпня 2021 року

Меркель йде, залишивши Україні важкий спадок

Путін задоволений підсумками візиту Меркель, а Зеленський не приховував розчарування, вважає Роман Гончаренко.  

Нафтогаз України та RWE підписали рефорандум щодо водородних проєктів

"Нафтогаз" та RWE співпрацюватимуть у водневих проєктах

НАК "Нафтогаз України" та RWE Supply&Trading домовилися співпрацювати в сфері розвитку водневих проєктів.  