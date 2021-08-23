30 років Незалежності України: головні політичні події та постаті (відео)

У своє 30-річчя Україна входить з прагненням відновлення єдності держави, намагаючись деокупувати не лише Донбас, а й Крим, зокрема ініціювавши Кримську платформу. За 30 років незалежності в Україні було чимало перемог і поразок, а також шість президентів, дві революції, анексія Криму Росією та війна на Донбасі. Ось як формувалась державність України: