30 років Незалежності України: головні політичні події та постаті (відео)

Україна відзначає 30 років Незалежності. За цей час змінилися 6 президентів, сталися 2 революції, анексія Криму Росією та війна на Донбасі. Хто і як правив Україною?
У своє 30-річчя Україна входить з прагненням відновлення єдності держави, намагаючись деокупувати не лише Донбас, а й Крим, зокрема ініціювавши Кримську платформу. За 30 років незалежності в Україні було чимало перемог і поразок, а також шість президентів, дві революції, анексія Криму Росією та війна на Донбасі. Ось як формувалась державність України:
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