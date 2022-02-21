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Павло Лазаренко

Павло Лазаренко - колишній український політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Павло Лазаренко".

Павло Лазаренко був прем'єр-міністром України з травня 1996-го до липня 1997-го років. 2009 року, через майже десять років після затримання у США, Павла Лазаренка засудили загалом до восьми років за ґратами за корупцію і відмивання коштів. Він вийшов на волю 2012 року. Живе в передмісті Сан-Франциско.

Витік Credit Suisse: серед клієнтів банку - українські олігархи, бізнесмени та чиновники

Витік Credit Suisse: серед клієнтів банку - українські олігархи, бізнесмени та чиновники 21.02.2022

Журналісти оприлюднили розслідування за матеріалами витоку даних швейцарського банку. Серед клієнтів - понад 2,5 тисячі українців, зокрема Ахметов, Коломойський та Фукс.
30 років Незалежності України: головні політичні події та постаті (відео)

30 років Незалежності України: головні політичні події та постаті (відео) 23.08.2021

Україна відзначає 30 років Незалежності. За цей час змінилися 6 президентів, сталися 2 революції, анексія Криму Росією та війна на Донбасі. Хто і як правив Україною?

До виборів не встигли: чому гроші Лазаренка ще не в Україні

До виборів не встигли: чому гроші Лазаренка ще не в Україні 29.03.2019

Цього року, ще до президентських виборів, до України могли повернутися мільйони екс-прем'єра Павла Лазаренка. Однак такі сподівання виявилися марними.
Юлія Тимошенко: минуле як тягар

Юлія Тимошенко: минуле як тягар 28.03.2019

В українській політиці вона вже майже чверть століття. За досвідом політичної боротьби Юлії Тимошенко немає рівних. Президентству екс-прем'єрки може завадити хіба що її суперечливе минуле.
Конфіскація грошей Лазаренка: США хочуть встигнути до виборів в Україні

Конфіскація грошей Лазаренка: США хочуть встигнути до виборів в Україні 20.12.2018

Екс-прем'єр України Павло Лазаренко затягує з переговори з мін'юстом США про те, скільки зі своїх арештованих грошей він готовий добровільно віддати. Американці стурбовані - через наближення виборів в Україні.
Переговори щодо грошей Лазаренка затягуються

Переговори щодо грошей Лазаренка затягуються 16.10.2018

Суд округу Колумбія на два місяці подовжив термін, відведений на переговори між урядом США і екс-прем'єром України Павлом Лазаренком щодо мирової угоди. Сторони поки не домовилися щодо розподілу грошей.
Повернення грошей Лазаренка: бомба під президентські перегони?

Повернення грошей Лазаренка: бомба під президентські перегони? 16.08.2018

Павло Лазаренко і США прагнуть мирової угоди щодо грошей екс-прем'єра. Частина коштів скоро може повернутися в бюджет України. Питання, як вони зникли, здатне зіпсувати виборчу кампанію Юлії Тимошенко.
250 мільйонів Лазаренка: США - за крок до конфіскації активів екс-прем'єра

250 мільйонів Лазаренка: США - за крок до конфіскації активів екс-прем'єра 12.05.2017

У судовій тяганині тривалістю у 13 років США наблизилися до конфіскації активів Павла Лазаренка. Левова частка заморожених 250 мільйонів доларів - гроші, переказані з рахунків компаній Юлії Тимошенко.

Чи здатні українські антикорупціонери посадити когось на кшталт Лазаренка? (29.06.2016) 29.06.2016

Як американські прокурори змогли довести в суді факти корупції екс-прем’єра України Павла Лазаренка? І чи готові до подібних справ нові антикорупційні органи України?
Українські долари і панамські офшори: як покласти кінець порочній дружбі?

Українські долари і панамські офшори: як покласти кінець порочній дружбі? 10.05.2016

Українська влада оголосила курс на "деофшоризацію економіки". DW вивчала пропозиції експертів та законодавців. Шлях, на який Україна заледве встає, обіцяє бути довгим.
У Панамських документах фігурують Тимошенко, Лазаренко і Труханов

У "Панамських документах" фігурують Тимошенко, Лазаренко і Труханов 04.04.2016

В оприлюднених журналістами "Панамських документах" наводяться дані офшорні фірми Павла Лазаренка, а також фігурують народна депутатка Юлія Тимошенко і чинний мер Одеси Геннадій Труханов.
Коментар: Повернення Фірташа може підірвати Україну

Коментар: Повернення Фірташа може підірвати Україну 04.12.2015

Дмитро Фірташ - носій багатьох політичних таємниць, а це - небезпечний інструмент у його руках. Сергій Руденко про те, хто і чому не хоче бачити опального олігарха в Україні. Коментар журналіста спеціально для DW.
ЗМІ: Лазаренко знову за ґратами

ЗМІ: Лазаренко знову за ґратами 02.11.2012

Український екс-прем’єр Павло Лазаренко, термін ув’язнення якого завершився 1 листопада, знову опинився за ґратами. Це сталося начебто через невизначений статус колишнього політика, пишуть ЗМІ.
VIP-свідок проти Тимошенко - нова місія Павла Лазаренка?

VIP-свідок проти Тимошенко - нова місія Павла Лазаренка? 01.11.2012

Українська влада хоче долучити Павла Лазаренка після його звільнення з американської в'язниці до свідчення проти Юлії Тимошенко за новими кримінальними справами, вважають експерти.

Екс-прем’єр Павло Лазаренко має намір взяти участь у виборах-2006 28.10.2005