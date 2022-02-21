Павло Лазаренко - колишній український політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Павло Лазаренко".

Павло Лазаренко був прем'єр-міністром України з травня 1996-го до липня 1997-го років. 2009 року, через майже десять років після затримання у США, Павла Лазаренка засудили загалом до восьми років за ґратами за корупцію і відмивання коштів. Він вийшов на волю 2012 року. Живе в передмісті Сан-Франциско.