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Леонід Кучма - український політик, 2-й президент України. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Леонід Кучма".
Леонід Кучма був президентом України з липня 1994 до грудня 2005 року. Перед цим - з жовтня 1992 року до вересня 1993 року - він був прем'єр-міністром України. До початку політичної кар'єри Кучма був генеральним директором "Південного машинобудівного заводу" в місті Дніпропетровськ (нині - Дніпро). Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
В'ячеслав Чорновіл загинув унаслідок ДТП понад 20 років тому. Слідство й досі не з'ясувало, був це нещасний випадок чи умисне вбивство політика напередодні президентських виборів. Чому саме нині знову спливли подробиці загибелі політика, буцімто від ударів кастетами? І чи є шанси, що справу реанімують і таки доведуть до кінця?
Останній скандал з членом української делегації в Тристоронній контактній групі Вітольдом Фокіним, який не помітив російської агресії на Донбасі, відновив суспільну дискусію про коротку "лаву запасних" президента.