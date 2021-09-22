Леонід Кучма - український політик, 2-й президент України. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Леонід Кучма".

Леонід Кучма був президентом України з липня 1994 до грудня 2005 року. Перед цим - з жовтня 1992 року до вересня 1993 року - він був прем'єр-міністром України. До початку політичної кар'єри Кучма був генеральним директором "Південного машинобудівного заводу" в місті Дніпропетровськ (нині - Дніпро). Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.