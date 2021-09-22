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Леонід Кучма

Леонід Кучма - український політик, 2-й президент України. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Леонід Кучма".

Леонід Кучма був президентом України з липня 1994 до грудня 2005 року. Перед цим - з жовтня 1992 року до вересня 1993 року - він був прем'єр-міністром України. До початку політичної кар'єри Кучма був генеральним директором "Південного машинобудівного заводу" в місті Дніпропетровськ (нині - Дніпро). Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Справа Чорновола: спекуляція на загибелі чи нові деталі слідства? (22.09.2021) 22.09.2021

В'ячеслав Чорновіл загинув унаслідок ДТП понад 20 років тому. Слідство й досі не з'ясувало, був це нещасний випадок чи умисне вбивство політика напередодні президентських виборів. Чому саме нині знову спливли подробиці загибелі політика, буцімто від ударів кастетами? І чи є шанси, що справу реанімують і таки доведуть до кінця?
30 років Незалежності України: головні політичні події та постаті (відео)

30 років Незалежності України: головні політичні події та постаті (відео) 23.08.2021

Україна відзначає 30 років Незалежності. За цей час змінилися 6 президентів, сталися 2 революції, анексія Криму Росією та війна на Донбасі. Хто і як правив Україною?

30 років Незалежності: хто і як змінював Україну (23.08.2021)

30 років Незалежності: хто і як змінював Україну (23.08.2021) 23.08.2021

Україна відзначає 30 років Незалежності. За цей час змінилися 6 президентів, сталися 2 революції, анексія Криму Росією та війна на Донбасі. Хто і як правив Україною? Хроніки незалежності.

Вбивство Гонгадзе: Верховний суд залишив без змін вирок Пукачу

Вбивство Гонгадзе: Верховний суд залишив без змін вирок Пукачу 02.07.2021

Верховний суд України залишив у силі вирок ексначальнику департаменту МВС Олексію Пукачу. Пукача у 2013 році визнали винним і засудили до довічного ув'язнення за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.
СБУ закрила справу щодо держзради Кучми і Єрмака

СБУ закрила справу щодо "держзради" Кучми і Єрмака 13.01.2021

У квітні 2020 року суд зобов'язав СБУ розпочати розслідування щодо Андрія Єрмака і Леоніда Кучми за фактом можливого здійснення державної зради під час роботи в ТКГ.
Запитання про 300 депутатів: гра в народну демократію як виборча технологія

Запитання про 300 депутатів: гра в народну демократію як виборча технологія 17.10.2020

Володимир Зеленський 25 жовтня запитає українців, чи хочуть вони зменшити кількість депутатів. Хоча 20 років тому тодішній президент України Леонід Кучма на всеукраїнському референдумі вже про це запитував.
Кадрова політика Зеленського: кому президент доручає нести мир на Донбас?

Кадрова політика Зеленського: кому президент доручає "нести мир на Донбас"? 01.10.2020

Останній скандал з членом української делегації в Тристоронній контактній групі Вітольдом Фокіним, який не помітив російської агресії на Донбасі, відновив суспільну дискусію про коротку "лаву запасних" президента.
Коментар: 20 років без Гонгадзе - невивчені уроки української історії

Коментар: 20 років без Гонгадзе - невивчені уроки української історії 17.09.2020

Вбивство Георгія Гонгадзе 20 років тому змінило хід історії України, а також показало, що займатися журналістикою в країні небезпечно - було і залишається, упевнений Сергій Руденко.
Кравчук: Без США встановити мир на Донбасі буде складно

Кравчук: Без США встановити мир на Донбасі буде складно 02.08.2020

Новий голова української делегації в ТКГ хоче, аби Вашингтон у майбутньому приєднався до встановлення миру на Донбасі.
Леонід Кравчук очолив українську делегацію в ТКГ

Леонід Кравчук очолив українську делегацію в ТКГ 30.07.2020

Експрезидент України Леонід Кравчук очолив українську делегацію в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі. За словами Кравчука, він робитиме все можливе для досягнення миру на Донбасі.
Леонід Кучма вийшов з Тристоронньої контактної групи

Леонід Кучма вийшов з Тристоронньої контактної групи 28.07.2020

Експрезидент України Леонід Кучма вирішив припинити участь у діяльності Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі.
Зеленський затвердив склад делегації України на переговорах у Мінську

Зеленський затвердив склад делегації України на переговорах у Мінську 05.05.2020

Володимир Зеленський затвердив склад делегації України в Тристоронній контактній групі. За словами Андрія Єрмака, цей указ визначає сегмент відповідальності кожного члена делегації.
У ТКГ заявили про виконання умов для саміту в нормандському форматі

У ТКГ заявили про виконання умов для саміту в "нормандському форматі" 27.11.2019

Українська сторона виконала всі домовленості для проведення саміту "нормандської четвірки", тоді як представники ОРДЛО не надають доступу СММ ОБСЄ до всієї території Донбасу. Про це заявили на засіданні ТКГ у Мінську.

"Формула Штайнмаєра": що саме вона передбачає? (02.10.2019) 02.10.2019

Так звана "формула Штайнмаєра"- не дорожня карта виконання Мінських угод і не план деескалації на Донбасі. Єдине, про що в ній йдеться - принцип проведення місцевих виборів в ОРДЛО.
Мир на Донбасі: у чому різниця між формулами Штайнмаєра і Зеленського? (відео)

Мир на Донбасі: у чому різниця між формулами Штайнмаєра і Зеленського? (відео) 20.09.2019

Спершу в ЗМІ фігурувала так звана "формула Штайнмаєра", потім з’явилися згадки про "формулу Зеленського". Що вони передбачають? Яке вирішення конфлікту бачить Росія? І чи піде Київ на поступки Москві?
Україна в Мінську назвала умови реалізації формули Штайнмаєра

Україна в Мінську назвала умови реалізації "формули Штайнмаєра" 18.09.2019

У Мінську завершилося засідання Тристоронньої контактної групи. Представник України Леонід Кучма назвав умови для проведення виборів на окупованому Донбасі за так званою "формулою Штайнмаєра".
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