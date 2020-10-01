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Гривня
Тема
Гривня - національна валюта України.
Пропустити розділ Докладно
Докладно
Чому гривні за кордоном нічого не варті?
Чому гривні за кордоном нічого не варті?
За гривні українські біженці нічого не можуть купити у Європі, та й обміняти гроші теж не виходить. Чому так?
Економіка
30.03.2022
30 березня 2022 р.
01:22 хв.
30 років Незалежності: головні політичні події (відео)
30 років Незалежності: головні політичні події (відео)
Україна відзначає 30 років Незалежності. За цей час змінилися 6 президентів. Хто і як правив Україною?
Політика
23.08.2021
23 серпня 2021 р.
Навіщо Україні е-гривня?
Навіщо Україні е-гривня?
В Україні триває експериментальна розробка і тестування електронної гривні. Що кажуть експерти?
Економіка
18.08.2021
18 серпня 2021 р.
МВФ очікує більшого прогресу від України для надання траншу
МВФ очікує більшого прогресу від України для надання траншу
Поки що МВФ обмежується подальшими переговорами з українською стороною, наголосили в фонді.
Економіка
06.05.2021
6 травня 2021 р.
В ОП кажуть про занепокоєння через внутрішні чвари в НБУ
В ОП кажуть про занепокоєння через внутрішні чвари в НБУ
В Офісі президента закликали керівництво НБУ відкинути власні амбіції й працювати задля макроекономічної стабільності.
Політика
19.03.2021
19 березня 2021 р.
Новації від НБУ: які монети та купюри вилучають з обігу
Новації від НБУ: які монети та купюри вилучають з обігу
З 1 жовтня із готівкових розрахунків зникають 25 копійок та банкноти зразків до 2003 року.
Економіка
01.10.2020
1 жовтня 2020 р.
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