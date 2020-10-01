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Гривня

Тема

Гривня - національна валюта України.

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Докладно

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Чому гривні за кордоном нічого не варті?

Чому гривні за кордоном нічого не варті?

За гривні українські біженці нічого не можуть купити у Європі, та й обміняти гроші теж не виходить. Чому так?
Економіка30 березня 2022 р.01:22 хв.
30 років Незалежності України: від Кравчука до Зеленського

30 років Незалежності: головні політичні події (відео)

30 років Незалежності: головні політичні події (відео)

Україна відзначає 30 років Незалежності. За цей час змінилися 6 президентів. Хто і як правив Україною?
Політика23 серпня 2021 р.
НБУ

Навіщо Україні е-гривня?

Навіщо Україні е-гривня?

В Україні триває експериментальна розробка і тестування електронної гривні. Що кажуть експерти?
Економіка18 серпня 2021 р.
МВФ поки не даватиме позик Україні

МВФ очікує більшого прогресу від України для надання траншу

МВФ очікує більшого прогресу від України для надання траншу

Поки що МВФ обмежується подальшими переговорами з українською стороною, наголосили в фонді.
Економіка6 травня 2021 р.
Будівля Національного банку України

В ОП кажуть про занепокоєння через внутрішні чвари в НБУ

В ОП кажуть про занепокоєння через внутрішні чвари в НБУ

В Офісі президента закликали керівництво НБУ відкинути власні амбіції й працювати задля макроекономічної стабільності.
Політика19 березня 2021 р.
Новації від НБУ: які монети та купюри вилучають з обігу

Новації від НБУ: які монети та купюри вилучають з обігу

Новації від НБУ: які монети та купюри вилучають з обігу

З 1 жовтня із готівкових розрахунків зникають 25 копійок та банкноти зразків до 2003 року.
Економіка1 жовтня 2020 р.