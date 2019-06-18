МВФ очікує більшого прогресу від України для надання траншу

Міжнародний валютний фонд (МВФ) залишається у стані переговорів з Україною та очікує більшого прогресу для надання другого траншу за програмою stand-by. Про це заявив у четвер, 6 травня, представник МВФ Джері Райс на традиційному брифінгу у Вашингтоні.

"Дискусії тривають", - констатував Райс, якого цитує агентство новин "Інтерфакс-Україна". Представник МВФ нагадав, що серед основних тем залишаються збереження незалежності Нацбанку та продовження політики гнучкого обмінного курсу, середньострокова фіскальна стабільність, боротьба з корупцією і поліпшення корпоративного управління.

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Нагадаємо, віртуальна місія МВФ щодо першого перегляду затвердженої у червні 2020 року програми stand-by, що тривала з кінця 2020 року, в середині лютого завершилася без рекомендації про надання другого траншу. Крім того, глава представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман заявив про необхідність додаткових дискусій і більшого прогресу з боку України.

Багато проблемних питань

Згідно з даними агентства "Інтерфакс-Україна", серед проблемних питань залишається, зокрема, ухвалення закону про Вищу раду правосуддя та усунення підстав для побоювань МВФ щодо втручання в роботу НАБУ і САП. Для позитивного результату необхідні також ухвалення вже внесених до Верховної Ради нових поправок до закону про Нацбанк і банки та відмова від обмеження цін, запроваджених цієї зими на енергоринку, а також більша зрозумілість щодо бюджетних планів на 2022 рік і аудиту COVID-фонду.

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Міністр фінансів Сергій Марченко очікує надходження другого траншу у вересні цього року, а в партії "Слуга народу" розраховують у травні ухвалити всі необхідні для цього закони.

Раніше в українському уряді розраховували на цьогорічні позики від МВФ на загальну суму 2,2 мільярда доларів США.

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