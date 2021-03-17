МВФ: Україні варто утриматися від відновлення контролю цін на газ

Повернення до контролю цін на природний газ є не тільки вкрай неефективним способом субсидування домогосподарств, а також призводить до зловживання ресурсами через корупцію і стримування впровадження енергоефективності. Про це заявив голова представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок, 30 березня.

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"Є - й буде - значна частина українського населення, яка не може покрити витрати на газ, тепло, гарячу воду та електроенергію. Найефективніший спосіб підтримати ці домогосподарства - ідентифікувати їх і надати їм фінансову підтримку через бюджет, щоб вони могли оплатити власні комунальні рахунки", - сказав він.

Люнгман уточнив, що цей інструмент підтримки є у формі програми субсидій домогосподарствам. "Ми підтримуємо цю програму", - зазначив голова представництва.

Він додав, що інше питання є структурним - про те, який найбільш ефективний спосіб організації газового ринку. "Починаючи з 2015 року, здійснюються комплексні зусилля для переходу до відкритого і конкурентоспроможного ринку газу і на оптовому, і на роздрібному рівні", - сказав Люнгман.

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За його словами, було досягнуто значного прогресу, але цілком функціональний ринок побутового газу ще не створений. "Надання домогосподарствам вибору між широким асортиментом продуктів, включаючи контракти з фіксованою ціною, є одним із багатьох необхідних заходів", - пояснив Люнгман.

Говорячи про електроенергетичний сектор, глава представництва МВФ зазначив, що фінансові дисбаланси в ньому викликають занепокоєння, але запропонував розділити це питання на два: поточний фінансовий дисбаланс і довгострокову енергетичну безпеку України.

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За його словами, є нагальна потреба у визначенні додаткових фінансових ресурсів для електроенергетичного сектора. "Важливою частиною цього є мобілізація фактичних джерел доходів. Просто запозичити більше не є життєздатним вирішенням поточного дисбалансу", - наголосив Люнгман.

Він додав, що є ширше питання довгострокової моделі електроенергетики в Україні, бо нині Україна використовує застарілу інфраструктуру виробництва електроенергії, велика частина якої є спадщиною радянських часів.

"Переорієнтація і модернізація виробництва електроенергії є необхідною і можливою. Але це потребує планування з метою посилення енергопостачання і енергобезпеки України", - вважає голова представництва МВФ.

Нагадаємо, 25 січня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оголосив, що український уряд підготував та реалізовує вісім кроків, що сприятимуть зменшенню тарифів для підтримки українців у час коронавірусної кризи.

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