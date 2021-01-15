 Чим загрожує Україні ручне управління цінами на газ | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 15.01.2021

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Економіка

Чим загрожує Україні ручне управління цінами на газ

За ініціативою президента України ціну на газ перевели у ручне управління. Споживачі можуть здихнути з полегшенням, але оглядачі прогнозують суперечку з МВФ та удар по ринку газу.

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Кабінет міністрів України вирішив зафіксувати низьку ціну на газ для населення на рік. Це сталося по тому, як президент України Володимир Зеленський після масштабних січневих вуличних протестів, які проходили під гучними гаслами "тарифного геноциду", доручив урядові "терміново розв'язати питання з тарифами на газ для населення". Оглядачі, своєю чергою, вважають, що цей крок уряду є порушенням умов співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ) і угоди про асоціацію України з Євросоюзом.

Під тиском вуличних протестів

Традиційна для України політична тиша під час новорічних та різдвяних світ цього року була порушена багатьма вуличними протестами із перекриттям автомагістралей проти дорожнечі газу для населення. Стрибок цін на газ для побутових споживачів стався внаслідок сезонного подорожчання газу на європейських ринках і досяг в Україні майже двократного перевищення попередніх газових цін. Тепер обласні компанії зі збуту газу пропонують споживачам платити від 7 до більш ніж 10 гривень за кубометр, а ще й стягують додаткову платню за транспортування газу до помешкань.

На виконання доручення президента України Зеленського, уряд вирішив обмежити збільшення газових цін для населення і зафіксувати граничну вартість газу на рівні 6,99 гривень за кубічний метр. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що це обмеження діятиме на період корнавірусного карантину, або до кінця опалювального сезону у квітні. Шмигаль також пообіцяв українцям зафіксувати газову ціну на цілий рік. "На ринку є зловживання, у зв'язку з чим уряд обмежить граничну ціну на газ, щоб окремі компанії, які мають монопольне становище в областях, не завищували ціну та не здійснювали маніпуляцій із цінами в платіжках", - сказано в повідомленні урядової пресслужби.

На ці новини вже відреагував МВФ, місія якого зараз вивчає в Україні можливості надання чергового багатомільйонного траншу фінансової допомоги. Фонд занепокоєний наміром українського уряду найближчим часом ухвалити зниження цін на газ для побутових споживачів, сказав в ефірі радіо НВ міністр фінансів України Сергій Марченко.

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Чому не спрацювали конкурентні ціни

Навіть без втручання уряду в українців є можливість заощадити до 3 гривень на кубометрі газу. Для цього слід обрати вигідного постачальника за допомогою відповідних сервісів в інтернеті, вважає директор з досліджень київського аналітичного центру DiXi Group Роман Ніцович. "Хоча ринок відкрився 1 серпня 2020 року, люди були недостатньо поінформовані і небагато споживачів змінили постачальників. Для цього треба лише зробити пару кліків, і подати заявку на приєднання й додати необхідні документи. Це набагато простіше, ніж виходити на мітинги протесту чи потім чекати на субсидії," - зазначив Ніцович.

За даними Антимонопольного комітету України, від початку роботи ринку газу нового газопостачальника обрали лише 3 відсотки громадян. Але причиною міг бути не тільки брак інформації про таку можливість. "Можна припустити, що окремі споживачі не змогли цього зробити через наявність певних бар'єрів - загрози від діючого продавця відключити від газу, нарахування неіснуючих боргів тощо", - сказано у повідомлення на офіційному сайті Антимонопольного комітету.

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Корупційні ризики зростають

Інвестиційний банкір Сергій Фурса вважає, що втручання уряду в цінові процеси на ринку газу ставить під загрозу співпрацю з МВФ. За його словами, вільна ринкова ціна на газ була однією з ключових умов Фонду, як один із заходів із запобігання корупції. "Тепер для промисловості знову буде ціна газу вищою, ніж для населення. За всію історію України це тільки стимулювало корупцію, бо власники облгазів декларували постачання великих обсягів газу населенню, що перевірити неможливо, а насправді постачали дешевший газ ще й на промислові підприємства олігархів", - нагадав Фурса.

Він не виключає, що деякі січневі протести проти дорожнечі газу у регіонах теж могли бути інспіровані олігархами, адже ці вуличні акції вперше в історії України спалахнули ще до отримання населенням платіжок з новими цінами. Однією з причин невдоволення олігархів, які домінують на внутрішньому ринку газозбуту, може бути і початок масового переходу побутових споживачів газу до державної газопостачальної компанії "Нафтогаз України". За офіційною статистикою, цій компанії за перші чотири місяці від старту газового ринку вдалося подвоїти кількість побутових споживачів, приваблених нижчими газовими цінами. Проте 70 відсотків цього ринку і далі залишається за облгаззбутами, які входять до Регіональної газової компанії олігарха Дмитра Фірташа.

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Головна проблема - монополії

Монополії та брак конкуренції на внутрішньому ринку видобутку і постачання газу є головною причиною дорожнечі газу для населення, вважає директор київського Бюро комплексного аналізу і прогнозів Сергій Дяченко. Він нагадав, що газ для населення здебільшого надходить від внутрішнього газовидобутку, де дві третини від усіх обсягів належить "Укргазвидобуванню", дочірньому підприємству "Нафтогазу України". Таким чином, запуск газового ринку в Україні в серпні 2020 року означав лише вільні ціни, але уряд нічого не зробив для розвитку конкуренції, стверджує Дяченко.  

Експерт вважає, що крім сезонної дорожнечі газу в Європі, на українські газові ціни вплинули ще й апетити внутрішніх монополістів. Але встановлення урядом фіксованих цін на газ спричинить цілу низку судових позовів і скандалів, прогнозує експерт. Крім умов МВФ, запровадження ринку газу є ще й однією з умов угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. А сама фіксована ціна є геть нелогічною. Однакова ціна для всього населення означає, що нею скористаються не тільки незаможні, а й міліонери та домогосподарства з високим та середнім рівнем доходів, сказав Дяченко у коментарі DW.

Натомість тимчасовий виконувач обов'язків міністра енергетики Юрій Вітренко на своїй сторінці у Facebook запевнив, що заплановане урядом зниження ціни на газ для населення "відбуватиметься за ринковими механізмами". Проте Сергій Дяченко нагадав, що згідно з європейською практикою, уряди можуть встановлювати соціальні ціни лише для соціально вразливих об'єктів: шкіл, дитсадків та лікарень, а незахищеним верствам населення надавати збільшені субсидії. "Держава має застосовувати для регулювання ринкових цін лише такі ринкові механізми, як можливості антимонопольного і антидемпінгового законодавства, а також законів з боротьби з недобросовісною конкуренцією", - сказав Дяченко. 

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    Автор: Андрій Гурков, Олена Губар


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