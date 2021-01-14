Шмигаль заявив про обмеження верхньої межі ціни газу для населення

Кабінет Міністрів України планує розробити річний газовий продукт, коли ціна на газ для споживачів буде фіксуватися на рік. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у п'ятницю, 15 січня, в ефірі програми "Сніданок з 1+1".

"У більшості країн Європи ринкове регулювання цін на газ, але там є річний продукт, тобто ціна (на газ) фіксується на рік, ми також хочемо зробити основний продукт не місячний, коли він коливається і люди не можуть порахувати свою платіжку, а зафіксуємо ціну на рік, це буде річний продукт", - пояснив прем'єр-міністр, передає агентство "Українські новини".

Він зазначив, що Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" та інші постачальники газу вирахують ціну своїх річних продуктів і запропонують українцям фіксовану ціну.

Читайте також: Ціна на газ і вимоги МВФ: Шмигаль каже про пошук компромісу

Шмигаль нагадав, що в минулому році в Україні запрацював ринок газу і саме біржа регулює ціни, однак на ринку, з його слів, спостерігається зловживання, в зв'язку з чим уряд вирішив зафіксувати верхню межу ціни газу, щоб окремі компанії, які займають монопольне становище в області, не завищували ціну.

Читайте також: Українська влада обіцяє знизити на третину тариф на газ для населення

"Уряд вирішив зафіксувати верхню межу ціни газу не вище ніж 6,99 гривні за кубічний метр газу. Це ринок, це ціна газу на ринку, але верхня межа не може перевищувати цю цифру. Державна компанія "Нафтогаз" готова продавати споживачам газ за цією ціною", - підкреслив прем'єр-міністр. Він уточнив, що ця ціна буде діяти на період карантину або до кінця опалювального сезону, тобто як мінімум до квітня. Також він зазначив, що в разі, якщо ціна на газ піде різко вниз, то Кабмін зніме це обмеження.

Крім того, Шмигаль додав, що було доручення Антимонопольному комітету і профільним міністерствам перевірити факти можливого зловживання на ринку газу і вжити відповідних заходів.

Читайте також: Комунальні тарифи: чому в Україні зросли ціни на газ, тепло та електрику

Нагадаємо, раніше компанія "Нафтогаз України" збільшила ціну на природний газ для населення на січень 2021 року на 14 відсотків, або на 0,89 гривень за один кубометр газу - до 7,22 гривні за кубічний метр (із ПДВ, без урахування вартості розподілу і доставки. - Ред.) порівняно з груднем 2020 року. Деякі облгази почали продавати газ за ціною понад 10 гривень за один кубометр, що викликало масові протести населення. Після цього президент України Володимир Зеленський доручив уряду терміново вирішити питання з тарифами на газ для населення.