Комунальні тарифи: чому в Україні зросли ціни на газ, тепло та електрику

"Проти тарифного геноциду!", "Тарифи ЖКГ - пограбунок українців". З такими написами у деяких регіонах України люди вийшли на протести. Зокрема, на Полтавщині та Харківщині у неділю, 10 січня, мітингувальники перекривали рух трасою Київ-Харків, протестуючи проти підвищення комунальних тарифів. З 1 січня 2021 року доведеться значно більше платити за електроенергію, тепло, газ та його постачання.

Електрика без пільг

Тарифи на електроенергію для населення не переглядалися з березня 2017-го. І в останні дні минулого року, 28 грудня, уряд України скасував пільговий тариф на електроенергію. Якщо раніше за перші 100 кВт.год можна було сплачувати 0,9 грн/КВт.год, то з 1 січня діє фіксована ціна для побутових споживачів на рівні 1,68 грн/кВт.год.

В уряді це рішення пояснюють тим, що без цих змін ціна на електроенергію для населення мала б формуватися на ринкових умовах і це призвело б до різкого, більш ніж у 2,5 рази, зростання тарифу на електричну енергію - до близько 3.30 грн/кВт.год.

Нові норми діятимуть до 31 березня 2021 року. Після цього можливе підвищення тарифів. В урядовому повідомленні наголошується, що нинішнє рішення ухвалено "з метою уникнення стрімкого зростання тарифу для населення".

Протести проти тарифів на ЖКГ у Полтаві, 11 січня 2021

Ринок електроенергії почали реформувати ще декілька років тому. А з 1 липня 2019 в Україні запустили нову модель оптового ринку електроенергії - вже без державної компанії "Енергоринок", якій раніше електростанції постачали всю вироблену електрику і яка потім продавала цю електрику обленерго, а ті у свою чергу підприємствам і приватним споживачам.

Посередника ліквідували, але ситуація на ринку не покращилася. За словами директора київського аналітико-дослідницького центру "Інститут міста" Олександра Сергієнка, ринок електроенергії деформований. "Електроенергія, вироблена на АЕС, мала б домінувати, бо вона найдешевша, але АЕС не могли повноцінно реалізовувати свою електроенергію зі штучних причин, зокрема, щоб дати заробити вугільним електростанціям (Ріната - Ред.) Ахметова. В результаті у листопаді ми прийшли до того, що середньозважена ціна української електроенергії була вище, ніж у більшості європейських країн", - наголошує експерт.

Крім того, є величезна проблема з "зеленими" тарифами. На початок січня цього року виробникам енергії з відновлюваних джерел, передусім сонця, держава винна величезну суму. За даними держпідприємства "Гарантований покупець", заборгованість за компенсацію "зелених" тарифів сягає майже 24 мільярдів гривень. Тож, щоб розрахуватися з "зеленими" боргами підвищення цін на електрику навряд чи вдасться уникнути і скасування пільгового тарифу для населення.

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Монополія на газ

В Україні держава більше не регулює ціни на газ. З 1 серпня минулого року запрацював ринок газу для населення. До цього ціни на блакитне паливо регулювалися фактично урядом через його постанови. Нині ж кожен постачальник має оприлюднити свою цінову пропозицію за 5 днів до початку нового місяця. Ліцензії мають кілька сотень постачальників, але де-факто на українському ринку побутових споживачів працює близько пів сотні й усі підвищили ціну на газ на січень. При чому різниця в ціні між постачальниками може сягати 30-40 відсотків.

Менше 7 з половиною гривень за куб. м. у компаній "Газ АП", "Асканія енерджі" та ГК "Нафтогаз України". Тоді як Рівне Газзбут та Чернівці Газзбут мають тариф майже 10 гривень, а ТОВ "Львівенергозбут" - 10,80.

Крім того, зросла і плата за доставку газу - в середньому в понад півтора рази. Тож тепер одні споживачі платитимуть 37 копійок за кубометр на місяць, а інші - понад 3 гривні.

Споживачі формально можуть змінити компанію й обрати того, хто пропонує більш прийнятні умови. Але на практиці це зробити дуже складно, а іноді й неможливо. На людей тиснуть, зокрема раптово виявляють невідповідність нормам газового обладнання, нараховують сумнівні борги або залякують відключенням газу.

"Надходить багато інформації з регіонів, що облгази перешкоджають переходу споживачів і це вже питання до контролюючих і регулюючих органів, тому що де-факто це вже є зловживання з одного боку монопольним становищем природних монополістів - облгазів, а з іншого боку газзбутів, які фактично діють у змові з природними монополістами", - зазначає заступник начальника департаменту енергоефективності НАК "Нафтогаз України" Олексій Хабатюк. За його словами, частка "Нафтогазу" на ринку невелика, хоча і зростає - близько пів мільйона побутових споживачів з понад 12 мільйонів.

Монопольне ж становище на ринку газу зберігає група облгазів "Регіональна газова компанія", яка контролює 70 відсотків ринку і пов’язана з олігархом Дмитром Фірташем.

Ціни на газ в Україні формуються залежно від вартості блакитного палива на європейських хабах за попередній місяць. Отже, ціна на січень - на основі вартості за грудень. При цьому є суттєвий простір для спекуляцій. Адже якщо постачальник придбав газ, приміром, влітку минулого року, коли були дуже низькі ціни, у рахунках для споживачів вказується актуальна ціна для європейського ринку за грудень, коли ціни зросли.

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Тепло без вибору

Ціни на газ тягнуть за собою і ціни на тепло. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)переглянула тарифи на виробництво теплової енергії для населення на 2021 рік.

Найбільше - на 49,7 відсотка - підвищили тариф для ТОВ "Євро-реконструкція", що надає послуги теплопостачання для 300 тисяч мешканців Дарницького та Дніпровського районів Києва. У Нацкомісії перегляд тарифів пояснюють, зокрема зростанням цін на паливно-енергетичні ресурси та зростанням витрат на послуги з розподілу природного газу.

Ринок газу і теплоенергії для населення - поки що доволі умовний в Україні. Це стосується лише тих, хто має власне газове обладнання, тобто переважно сільського населення. У містах же у багатоквартирних будинках, як правило, централізоване опалення. "Мешканці цих будинків не можуть бути учасниками ринку. Вони не можуть обирати собі постачальника. Не можна обрати іншу теплоцентраль, яка буде надавати тепло, не можна обрати вартість газу, за якою ця теплоцентраль має його закуповувати саме для вас. Треба відверто казати людям, що в Україні на ринку ЖКГ працюють лише монополісти", - вважає Олександр Сергієнко.

Переглянути тарифи

За словами експерта, газ - це соціальний товар, як хліб, і його вартість має регулюватися державою, а дії монополістів контролюватися.

В уряді збираються найближчим часом переглянути ситуацію з тарифами. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, розглядається, зокрема варіант формування тарифів на газ за формулою "ціна на європейських хабах мінус транспортування газу до України". Також є ідея фіксації ціни на один рік з 1 лютого 2021 року до 1 лютого 2022 року. Або обмеження ціни для "вразливих споживачів". Фактично, до "вразливих" можна віднести усіх побутових споживачів. У парламенті, за словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, також готують план антикризових заходів для вирішення проблем, які можуть виникнути через підвищення тарифів. Цей план обіцяють оприлюднити найближчими днями. Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 11 січня, поставив урядові завдання терміново вирішити питання з тарифами на газ для населення. Він заявив, що "ми не можемо дозволити зростання ціни для наших громадян".