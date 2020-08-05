 В Україні скасували пільговий тариф на електроенергію | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.12.2020

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Новини

В Україні скасували пільговий тариф на електроенергію

В уряді у Києві наголосили, що цей крок дозволить уникнути стрімкого зростання тарифу для населення вже з січня 2021 року.

В Україні скасували пільговий тариф на електроенергію

В Україні скасували пільговий тариф на електроенергію

Кабінет міністрів України скасував пільговий тариф на електроенергію у 0,9 грн/КВт.год для населення на перші 100 кВт.год та встановив з 1 січня 2021 року фіксовану ціну для побутових споживачів на рівні 1,68 грн/кВт.год. Ці норми діятимуть до 31 березня 2021 року.

Відповідне рішення одноголосно ухвалено на засіданні уряду України у понеділок, 28 грудня, повідомляється на урядовому порталі.

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У повідомленні наголошується, що рішення ухвалено "з метою уникнення стрімкого зростання тарифу для населення вже з січня наступного року", адже термін дії чинного механізму процесі функціонування ринку електричної енергії (ПСО) спливає вже 31 грудня 2020 року.

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"У разі неприйняття запропонованих змін ціна на електроенергію для побутових споживачів мала б формуватися на ринкових умовах, що призвело б до різкого, більш ніж в 2,5 рази, зростання тарифу на електричну енергію для населення (до близько 3.30 грн/кВт.год)", - йдеться у повідомленні.

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Також повідомляється, що коефіцієнти дво- та тризонного обліку електричної енергії збережено і залишено без змін. Тому у разі встановлення, до прикладу, двозонного обліку електричної енергії, її ціна у нічний час буде на 50 відсотків  меншою.

Нагадаємо, тарифи на електроенергію для населення не переглядалися з березня 2017 року.

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