 Ціна на газ і вимоги МВФ: Шмигаль каже про пошук компромісу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.01.2021

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Ціна на газ і вимоги МВФ: Шмигаль каже про пошук компромісу

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив з МВФ намір українського уряду регулювати ціну на газ для населення. За словами прем'єра, необхідно знайти компроміс, який дозволить захистити людей і розвивати ринок газу.

Денис Шмигаль

Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль обговорив із представниками Міжнародного валютного фонду (МВФ) питання ціни на газ для населення. "Провели конструктивну зустріч з МВФ щодо ціни на газ. Позиція нашого уряду: ринок газу в Україні має працювати. На жаль, деякі гравці ринку продовжують зловживати становищем, від чого страждають українці", - написав він у четвер,14 січня, у своєму Telegram-каналі.

Шмигаль додав, що необхідно знайти компроміс, який дозволить уже сьогодні захистити людей і допомогти ринку газу розвиватися в майбутньому.

Марченко каже про стурбованість МВФ можливим переглядом домовленостей

Раніше цього дня міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що в МВФ стурбовані наміром України регулювати ціну на газ для населення. "Про те, що таке рішення можливе, наші партнери знають. У них є відповідна реакція. Вони стурбовані, що ми якоюсь частиною переглядаємо раніше взяті зобов'язання", - сказав він в інтерв'ю радіостанції "Радіо НВ" 14 січня. Міністр зауважив, що рішення поки не ухвалене, найближчим часом можливе засідання уряду з цього питання, повідомляє інформагенція "Інтерфакс-Україна".

За словами Марченка, уряд намагається пояснити представникам МВФ, що неухвалення рішення про зниження цін може мати дуже негативні наслідки для економіки країни загалом. Він зазначив, що Україна в меморандумі з МВФ взяла на себе чіткі зобов'язання щодо ринкового тарифоутворення на ринку природного газу. 

Нагадаємо, наприкінці грудня 2020 року НАК "Нафтогаз України" збільшив на 14 відсотків ціну газу на січень для побутових споживачів. 13 січня за підсумками наради за участі представників уряду та президента Володимира Зеленського вирішили на час дії карантину знизити тариф на газ для населення на 30 відсотків. Передбачено, що ціна становитиме 6,99 гривні за кубометр, вона почне діяти з 1 лютого.

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