 Уряд України встановив граничну ціну на газ для населення | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.01.2021

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Новини

Уряд України встановив граничну ціну на газ для населення

Уряд України встановив граничну ціну на газ для населення на рівні 6,99 гривні за кубічний метр. Вона буде діяти до кінця опалювального сезону або до завершення карантину.

Українцям знизили ціну на газ

Українцям знизили ціну на газ

Кабінет Міністрів України зафіксував ціну на газ для побутових споживачів на рівні 6,99 гривні за кубічний метр з 1 лютого до кінця дії карантину. Це рішення було прийнято на позачерговому засіданні уряду в понеділок, 18 січня.

"Уряд приймає рішення, яким встановлюється гранична ціна на газ на рівні 6,99 гривні за кубічний метр газу. Така ціна буде діяти до кінця опалювального сезону або до завершення карантину. Вище, ніж 6,99 гривні за куб, постачальники газу не зможуть піднімати ціну", - сказав під час засідання прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає агентство "Українські новини".

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Він підкреслив, що після прийняття цього рішення ціна на газ для більшості українців знизиться на 30 відсотків, а для деяких - майже на 40 відсотків. Також Шмигаль додав, що найближчим часом Національна комісія держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕП) знизить тариф на розподіл газу для ряду газорозподільних компаній до 1,79 гривні за кубометр газу.

Зеленський вітає зменшення ціни

Президент України Володимир Зеленський вітає ухвалення урядом постанови щодо зменшення тарифів на газ для населення. Глава держави впевнений, що тарифи на комунальні послуги повинні бути соціально справедливими, а ринок газу має працювати за стандартами прозорої торгівлі та чесної конкуренції.

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"За прийнятим рішенням ціни на газ для населення знизяться на понад 30 відсотків. Ми разом працювали, аби знайти механізми для цього. Це рішення також спонукатиме гравців ринку працювати чесно та прозоро і насамперед турбуватися про свого клієнта, тобто простого українця", - зазначив Зеленський.

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Нагадаємо, раніше компанія "Нафтогаз України" збільшила ціну на природний газ для населення на січень 2021 року на 14 відсотків або на 0,89 гривні за один кубометр газу - до 7,22 гривні за кубічний метр (із ПДВ, без урахування вартості розподілу і доставки. - Ред.) порівняно з груднем 2020 року. Деякі облгази почали продавати газ за ціною понад 10 гривень за один кубометр, що викликало масові протести населення. Після цього президент України Володимир Зеленський доручив уряду терміново вирішити питання з тарифами на газ для населення.

Дивитись відео 17:46

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