 Зеленський заявив про розбіжності з МВФ, але чекає на гроші від нього | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.02.2021

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Новини

Зеленський заявив про розбіжності з МВФ, але чекає на гроші від нього

За словами Володимира Зеленського, українська влада має розбіжності з МВФ у питаннях Вищої ради правосуддя та Конституційного суду України.

Президент України Володимир Зеленський чекає на гроші від МВФ

Президент України Володимир Зеленський чекає на гроші від МВФ

Президент України Володимир Зеленський заявив про існування низки розбіжностей з Міжнародним валютним фондом (МВФ) з питань Вищої ради правосуддя (ВРП) і Конституційного суду України (КСУ). Про це він сказав під час виступу на всеукраїнському форумі "Україна 30. Інфраструктура" в понеділок, 22 лютого.

"З деяким речами ми погоджуємося, а з деякими - ні. Як гарант держави я захищаю незалежність України", - цитує Зеленського інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна". "Є багато правок до законів про ВРП, Конституційний суд. Ми з вами маємо вибудувати законопроєкт, який потім КС (Конституційний суд. - Ред.) визнає конституційним. А ми розуміємо, що деякі речі можуть бути неконституційними", - пояснив президент України.

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Ураїна очікує від МВФ 2,2 мільярда доларів

Водночас глава української держави заявив, що Київ розраховує отримати фінансову допомогу Міжнародного валютного фонду вже у 2021 році. "Ми розраховуємо на ці гроші", - зазначив Зеленський, додавши, що він упевнений в їх отриманні до кінця року.

На початку лютого глава Національного банку України (НБУ) Кирило Шевченко заявив, що цьогоріч Україна хоче отримати від МВФ три транші загальною суммою у 2,2 мільярда доларів. Решта грошей програми, за його словами, надійде вже у 2022 році.

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У МВФ вимагають прогресу у реформах

13 лютого у Міжнародному валютному фонді оголосили, що останні переговори з українською владою були продуктивним, однак так і не заявили про узгодження чергового траншу. У МВФ пояснили, що Україна має продемонструвати більше прогресу у реформах, аби мати можливість укласти угоду про новий транш за п'ятимільярдною програмою фінансової допомоги.

За словами постійного представника МВФ в Україні Йости Люнгмана, переговори передусім були сконцентровані на посиленні управління у Національному банку України (НБУ), регуляторних рамках для банківського нагляду, заходах зі зменшення середньострокового фіскального дефіциту, законодавстві з відновлення та посилення антикорупційної інфраструктури та судової системи, а також на політиці в енергетичній сфері. Він додав, що дискусії щодо цих питань будуть продовжуватися.

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