Зеленський заявив про розбіжності з МВФ, але чекає на гроші від нього

Президент України Володимир Зеленський заявив про існування низки розбіжностей з Міжнародним валютним фондом (МВФ) з питань Вищої ради правосуддя (ВРП) і Конституційного суду України (КСУ). Про це він сказав під час виступу на всеукраїнському форумі "Україна 30. Інфраструктура" в понеділок, 22 лютого.

"З деяким речами ми погоджуємося, а з деякими - ні. Як гарант держави я захищаю незалежність України", - цитує Зеленського інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна". "Є багато правок до законів про ВРП, Конституційний суд. Ми з вами маємо вибудувати законопроєкт, який потім КС (Конституційний суд. - Ред.) визнає конституційним. А ми розуміємо, що деякі речі можуть бути неконституційними", - пояснив президент України.

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Ураїна очікує від МВФ 2,2 мільярда доларів

Водночас глава української держави заявив, що Київ розраховує отримати фінансову допомогу Міжнародного валютного фонду вже у 2021 році. "Ми розраховуємо на ці гроші", - зазначив Зеленський, додавши, що він упевнений в їх отриманні до кінця року.

На початку лютого глава Національного банку України (НБУ) Кирило Шевченко заявив, що цьогоріч Україна хоче отримати від МВФ три транші загальною суммою у 2,2 мільярда доларів. Решта грошей програми, за його словами, надійде вже у 2022 році.

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У МВФ вимагають прогресу у реформах

13 лютого у Міжнародному валютному фонді оголосили, що останні переговори з українською владою були продуктивним, однак так і не заявили про узгодження чергового траншу. У МВФ пояснили, що Україна має продемонструвати більше прогресу у реформах, аби мати можливість укласти угоду про новий транш за п'ятимільярдною програмою фінансової допомоги.

За словами постійного представника МВФ в Україні Йости Люнгмана, переговори передусім були сконцентровані на посиленні управління у Національному банку України (НБУ), регуляторних рамках для банківського нагляду, заходах зі зменшення середньострокового фіскального дефіциту, законодавстві з відновлення та посилення антикорупційної інфраструктури та судової системи, а також на політиці в енергетичній сфері. Він додав, що дискусії щодо цих питань будуть продовжуватися.