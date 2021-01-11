 У 2021 році Україна хоче позичити у МВФ 2,2 мільярда доларів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.02.2021

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Новини

У 2021 році Україна хоче позичити у МВФ 2,2 мільярда доларів

Україна у 2021 році очікує отримати від Міжнародного валютного фонду три транші загальною сумою у 2,2 мільярда доларів, повідомив голова НБУ.

Голова НБУ Кирило Шевченко

Голова НБУ Кирило Шевченко (фото з архіву)

За словами голови Національного банку України (НБУ) Кирила Шевченка, у 2021 році Україна очікує отримати від Міжнародного валютного фонду (МВФ) три транші на загальну суму у 2,2 мільярда доларів. Про це він у понеділок, 1 лютого, розповів в інтерв'ю інформаційному агентству Reuters.

"Ми очікуємо три транші, по 0,5 мільярда SDR кожен, на загальну суму близько 2,2 мільярда доларів цього року, а решту грошей у 2022 році", - сказав Шевченко. Також він вперше заявив, що уряд цього року планує залучити кошти від продажу євробондів на суму в 2,4 мільярда доларів.

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Робота з МВФ продовжується

За словами Шевченка, робота місії МВФ наразі продовжується. "На основі результатів цього тижня буде зрозуміліше, яких домовленостей ми досягнемо", - додав голова НБУ у відповідь на запитання, чи отримає Україна частину грошей до кінця першого кварталу.

Він наголосив, що український центробанк виконує свої зобов'язання перед МВФ, але для отримання траншів парламент має ухвалити низку законів. Про які саме законопроєкти йдеться, Шевченко при цьому не уточнив.

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Київ не прагне розширення поточної програми

Також голова НБУ спростував повідомлення ЗМІ про те, що українська влада обговорювала можливе розширення 18-місячної програми співробітництва з МВФ, ухваленої в червні минулого року для підтримку української економіки під час пандемії COVID-19. Її обсяг складає 5 мільярдів доларів США.

"На світових ринках з'явився новий оптимізм… Ми сподіваємося, що цей оптимізм не омине й Україну", - пояснив Шевченко.

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