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Кирило Шевченко
Тема
Кирило Шевченко - український економіст та банкір, колишній голова НБУ.
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Новини
16 год. тому
16 год. тому
Ексголову НБУ заочно арештували у справі "Укргазбанку"
Пропустити розділ Докладно
Докладно
Голова НБУ: Рекомендації МВФ буде враховано
Голова НБУ: Рекомендації МВФ буде враховано
Голова НБУ прокоментував підсумки роботи місії МВФ.
Політика
13.02.2021
13 лютого 2021 р.
МВФ: Для нового траншу Україні потрібен "прогрес у реформах"
МВФ: Для нового траншу Україні потрібен "прогрес у реформах"
У МВФ кажуть про конструктивні переговори з Україною, але вимагають прогресу у реформах задля угоди щодо нового траншу.
Економіка
13.02.2021
13 лютого 2021 р.
Україна 2021 року хоче позичити у МВФ 2,2 мільярда доларів
Україна 2021 року хоче позичити у МВФ 2,2 мільярда доларів
Україна у 2021 році очікує отримати від Міжнародного валютного фонду три транші загальною сумою у 2,2 мільярда доларів.
Економіка
02.02.2021
2 лютого 2021 р.
Останні з попередників. Чи виженуть Рожкову і Сологуба з НБУ
Останні з попередників. Чи виженуть Рожкову і Сологуба з НБУ
У НБУ залишилося лише два менеджери з команди Валерії Гонтаревої. Тепер їх намагаються витиснути з посад.
Політика
08.10.2020
8 жовтня 2020 р.
НБУ погіршив прогноз падіння ВВП до 6 відсотків
НБУ погіршив прогноз падіння ВВП до 6 відсотків
Нацбанк погіршив прогноз падіння ВВП з 5 до 6 відсотків у 2020 році.
Економіка
23.07.2020
23 липня 2020 р.
Марченко назвав спекуляціями розмови про емісію гривні
Марченко назвав спекуляціями розмови про емісію гривні
На українському фінансовому ринку достатньо ліквідності, тому жодних підстав для емісії гривні немає, запевнив Марченко.
Економіка
21.07.2020
21 липня 2020 р.
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