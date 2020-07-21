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Кирило Шевченко

Тема

Кирило Шевченко - український економіст та банкір, колишній голова НБУ.

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Новини

16 год. тому

Ексголову НБУ заочно арештували у справі "Укргазбанку"

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Докладно

Будівля НБУ

Голова НБУ: Рекомендації МВФ буде враховано

Голова НБУ: Рекомендації МВФ буде враховано

Голова НБУ прокоментував підсумки роботи місії МВФ.
Політика13 лютого 2021 р.
Логотип Міжнародного валютного фонду зі штаб-квартирою у Вашингтоні

МВФ: Для нового траншу Україні потрібен "прогрес у реформах"

МВФ: Для нового траншу Україні потрібен "прогрес у реформах"

У МВФ кажуть про конструктивні переговори з Україною, але вимагають прогресу у реформах задля угоди щодо нового траншу.
Економіка13 лютого 2021 р.
Голова НБУ Кирило Шевченко

Україна 2021 року хоче позичити у МВФ 2,2 мільярда доларів

Україна 2021 року хоче позичити у МВФ 2,2 мільярда доларів

Україна у 2021 році очікує отримати від Міжнародного валютного фонду три транші загальною сумою у 2,2 мільярда доларів.
Економіка2 лютого 2021 р.
Будівля Національного банку України у Києві

Останні з попередників. Чи виженуть Рожкову і Сологуба з НБУ

Останні з попередників. Чи виженуть Рожкову і Сологуба з НБУ

У НБУ залишилося лише два менеджери з команди Валерії Гонтаревої. Тепер їх намагаються витиснути з посад.
Політика8 жовтня 2020 р.
Національний банк України

НБУ погіршив прогноз падіння ВВП до 6 відсотків

НБУ погіршив прогноз падіння ВВП до 6 відсотків

Нацбанк погіршив прогноз падіння ВВП з 5 до 6 відсотків у 2020 році.
Економіка23 липня 2020 р.
Мінфін України назвав спекуляціями розмови про емісію гривні

Марченко назвав спекуляціями розмови про емісію гривні

Марченко назвав спекуляціями розмови про емісію гривні

На українському фінансовому ринку достатньо ліквідності, тому жодних підстав для емісії гривні немає, запевнив Марченко.
Економіка21 липня 2020 р.