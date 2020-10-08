 МВФ: Для нового траншу Україні потрібен ″прогрес у реформах″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.02.2021

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МВФ: Для нового траншу Україні потрібен "прогрес у реформах"

У МВФ назвали переговори місії фонду з українською владою продуктивними, але вимагають продемонструвати прогрес у реформах, аби досягти угоди щодо нового траншу.

Логотип Міжнародного валютного фонду зі штаб-квартирою у Вашингтоні

Місія МВФ назвала переговори з Україною продуктивними, але грошей не дала

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) провела із українською владою продуктивні переговори, але Україна має продемонструвати більше прогресу в реформах, аби досягти підписання угоди про новий транш за п'ятимільярдною програмою фінансової допомоги. Про це постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман заявив у суботу, 13 лютого.

"Дискусії продовжуватимуться", - наводить його слова інформаційна агенція Reuters. За словами Люнгмана, переговори передусім були сконцентровані на посиленні управління у Національному банку України (НБУ), регуляторних рамках для банківського нагляду, заходах зі зменшення середньострокового фіскального дефіциту, законодавстві з відновлення та посилення антикорупційної інфраструктури та судової системи, а також на політиці в енергетичній сфері.

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Чутки про проблеми у переговорах з МВФ

На тлі повідомлень у ЗМІ про те, що переговори української влади з місією МВФ завершилися із негативним результатом, міністр фінансів України Сергій Марченко 11 лютого заявив, що йдеться про "перекручення і перебільшення інформації". "Я не бачу жодних підстав говорити, що у нас є якісь ризики", - запевнив міністр.

Також Марченко сказав тоді, що сподівається на позитивний результат переговорів. За його словами, Україна на момент першого перегляду програми співпраці з МВФ виконала усі "структурні маяки". Водночас міністр заявив, що надходження траншів із запізненням у декілька місяців не є проблемою, натомість важливо, аби Україна залишалася у програмі фонду.

Призупинка траншів фонду для України

Місія фонду проводила перший перегляд угоди в форматі stand-by у період з 21-го по 23 грудня. Потім місія МВФ відновила перегляд угоди з 11 січня. Планувалося, що місія проведе дистанційне обговорення з українською владою останніх економічних подій, а також заходів і реформ, необхідних для завершення першого перегляду програми п'ятимільярдної програми, яка була затверджена МВФ 10 червня 2020 року.

Згідно з меморандумом з МВФ, після надання першого траншу заплановано чотири перегляди програми. Перший транш від МВФ обсягом у 2,1 мільярда доларів США Україна отримала 12 червня минулого року. Однак подальша допомога була призупинена через повільний темп реформ в Україні. У МВФ також висловлювали занепокоєння січневим рішенням українського уряду запровадити регулювання цін на газ для населення.

В інтерв'ю інформаційному агентству Reuters глава НБУ Кирило Шевченко заявив, що протягом 2021 року Україна планує отримати від фонду 2,2 мільярда доларів трьома рівними траншами.

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